Суд Томска вынес приговор директору фирмы за взяточничество в крупном размере

В период с июня 2017-го по май 2018 года руководитель коммерческого отдела предприятия систематически получал сведения о том, что арендатор нарушает положения договора. Оплата поступала несвоевременно, а арендная площадь железнодорожного подъездного пути была превышена. На этих основаниях договор был расторгнут.