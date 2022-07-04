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Суд Томска вынес приговор директору фирмы за взяточничество в крупном размере

Вчера, 15:39
За дачу взятки в крупном размере осуждена директор одной из коммерческих структур Томска. Женщина признана виновной в передаче суммы, превышающей 600 тысяч рублей.

Корреспонденты fedpress.ru пишут об этом со ссылкой на официальных представителей Восточного МСУТ СК РФ.

По версии следствия, в 2017 году региональное дорожное ремонтно-строительное управление заключило договор аренды с организацией, специализирующейся на грузоперевозках железнодорожным транспортом.

В период с июня 2017-го по май 2018 года руководитель коммерческого отдела предприятия систематически получал сведения о том, что арендатор нарушает положения договора. Оплата поступала несвоевременно, а арендная площадь железнодорожного подъездного пути была превышена. На этих основаниях договор был расторгнут.

Подсудимая пришла к договоренности с руководителем отдела о финансовом вознаграждении за то, чтобы он не реагировал на допущенные нарушения. С целью конспирации он дал женщине реквизиты карты жены.

Гражданка выплатила взятку в сумме 624 тысячи рублей. Преступление было пресечено сотрудниками ОЭБиПК Томского ЛО МВД РФ. Вину подсудимая полностью признала. Ее приговорили к пяти годам лишения свободы. Кроме того, она должна выплатить штраф в размере свыше миллиона рублей.

 

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