Прилегла отдохнуть. В Омске в результате ДТП опрокинулась «Газель»

Сегодня, 4 июля, в паблике «ЧП Омск» появилась информация об аварии, которая произошла на съезде у Ленинградского моста. По словам очевидцев, на указанном участке опрокинулась «Газель». Город55 обратился за комментарием в Госавтоинспекцию Омской области.