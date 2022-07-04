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Прилегла отдохнуть. В Омске в результате ДТП опрокинулась «Газель»

Прилегла отдохнуть. В Омске в результате ДТП опрокинулась «Газель»

Сегодня, 09:17
Фото: 1MI

В Омске «Газель» упала на бок после ДТП у Ленинградского моста

Авария произошла на развязке у Ленинградского моста.

Сегодня, 4 июля, в паблике «ЧП Омск» появилась информация об аварии, которая произошла на съезде у Ленинградского моста. По словам очевидцев, на указанном участке опрокинулась «Газель». Город55 обратился за комментарием в Госавтоинспекцию Омской области.

«Вчера в Госавтоинспекцию Омкой области поступило сообщение, что на Тюкалинской развилке произошло ДТП. По предварительной информации, автомобиль Hyundai допустил столкновение с грузовым автомобилем „Газель“, после чего последний автомобиль опрокинулся. В аварии никто не пострадал», — пояснили Городу55 в пресс-службе ведомства.
скриншот ЧП Омск
#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#ДТП#ГИБДД#Соцсети
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