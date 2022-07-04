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Пандемия отступила: в России отменяют ковидные запреты

Вчера, 01:20
Коронавирусная инфекция сдает позиции – Роспотребнадзор решил отменить коронавирусные ограничения.

Решение коснется всех запретов, относящихся к COVID-19, и будет действовать по всей России – сообщает infox.ru.

Согласно данным ведомства, масочный режим, сертификаты-ковид, «правило 1,5 метров» и прочие ограничения перестанут действовать на территории нашей страны. Кроме того, возобновится работа заведений общественного питания в ночное время.

Согласно данным Роспотребнадзора, недельный процент заболевших уменьшился с февраля этого года в 64 раза. Также известно, что 93 процента заболевших переносят инфекцию в легкой или бессимптомной форме.

#Ольга Земскова
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