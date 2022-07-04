Омский единоросс Сергей Грушичев собрал три тонны стройматериалов для помощи Донбассу

Строительные материалы наравне с продуктами питания и личной гигиены попали в список товаров первой необходимости, и их в первую очередь собирают для помощи жителям Донбасса. Для восстановления домов и соцобъектов нужны цемент, кирпич, рубероид, трубы, а также инструменты и генераторы.
Омское реготделение «Единой России» с поддержкой депутатов Законодательного собрания и Омского городского совета организовали сбор стройматериалов. Депутат Омского городского Совета Сергей Грушичев привез в пункт сбора три тонны цемента — 60 мешков по 50 кило смеси.
«Возможно, эта машина с цементом кому-то поможет восстановить дом, подготовить его к предстоящей зиме. Если каждый из нас по мере своих сил и возможностей окажет помощь Донбассу, люди быстрее вернуться в свои дома. Призываю всех принять участие в акции!» — подчеркнул депутат Омского городского Совета Сергей Грушичев.
Ранее к акции по сбору гумпомощи присоединились депутат Омского городского Совета Дмитрий Сахань и победитель предварительного голосования Павел Корольков. Они привезли продукты питания и предметы личной гигиены.
Также неравнодушные омичи собрали партию водопроводных труб, десятки рулонов рубероида, более ста упаковок утеплителя, несколько тонн цемента. Список собранных товаров пополняется каждый час. На следующей неделе груз отправится получателям на освобожденные территории Донбасса.
Пункты приема работают с 10 до 18 часов в торговых комплексах «Триумф», Komarova Plaza, ТЦ «Дачный», ТК «Первомайский». Также сбор помощи идет в региональном центре по связям с общественностью на ул. Красный Путь, 9.