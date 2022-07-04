Омский единоросс Сергей Грушичев собрал три тонны стройматериалов для помощи Донбассу

Строительные материалы наравне с продуктами питания и личной гигиены попали в список товаров первой необходимости, и их в первую очередь собирают для помощи жителям Донбасса. Для восстановления домов и соцобъектов нужны цемент, кирпич, рубероид, трубы, а также инструменты и генераторы.