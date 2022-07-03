«Есть угроза». Омич рассказал о жутких соседях, которые могут спалить пятиэтажку

Речь идет о доме № 7 по улице 22-го Партсъезда. Это кирпичная пятиэтажка на четыре подъезда 1963 года постройки. Одна из квартир, по словам автора поста, отключена от газа, электричества и воды. Жители готовят еду на самодельной электроплитке. Омич предполагает, что они «нелегально подключились к электросети». «Есть угроза перегрузки и возникновения пожара. В качестве подтверждения имеется видео, можно увидеть удлинители и электроплиту», — сказано в публикации.