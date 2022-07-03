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«Есть угроза». Омич рассказал о жутких соседях, которые могут спалить пятиэтажку

«Есть угроза». Омич рассказал о жутких соседях, которые могут спалить пятиэтажку

Сегодня, 12:26
Фото: 1MI

Омич пожаловался на соседей, которые угрожают безопасности всех жителей

Инициатор публичного обращения надеется привлечь к решению проблемы областную прокуратуру.

Обеспокоенный омич пытается решить жилищную проблему, которая ставит под угрозу безопасность целого дома и его обитателей. Жалоба на опасных соседей появилась в паблике во ВКонтакте «Прокуратура Омской области».

Речь идет о доме № 7 по улице 22-го Партсъезда. Это кирпичная пятиэтажка на четыре подъезда 1963 года постройки. Одна из квартир, по словам автора поста, отключена от газа, электричества и воды. Жители готовят еду на самодельной электроплитке. Омич предполагает, что они «нелегально подключились к электросети». «Есть угроза перегрузки и возникновения пожара. В качестве подтверждения имеется видео, можно увидеть удлинители и электроплиту», — сказано в публикации.

Автор просит помочь решить «соседский вопрос». Уверяет, обитатели квартиры часто находятся «под градусом», захламляют помещение. На них мужчина возлагает вину за три пожара и два подтопления первого этажа.

Местные жители пытались справиться с неудобствами без общественной огласки: обращались в ЖКХ, к участковому, в администрацию ЦАО, Госжилинспекцию, МЧС, в энергосбытовую компанию. Своим постом автор публикации намеревался привлечь внимание региональной прокуратуры.

Отметим, к тексту прикреплены фотографии и видеозапись с места. Каким-то образом оператору удалось попасть в ту самую квартиру. На снимках запечатлены старая проводка, захламленная комната, прогнившие коммуникации, плесень и ободранные стены.

#Общество#Город#Новости#Омск#Соцсети#Жалобы#Прокуратура Омской области#Соседи
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