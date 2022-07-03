«Думали, лиса». Омички спасли на трассе неизвестное больное животное

Омички спасли краснокнижного корсака, у него отказали лапы. Добрую новость опубликовали в паблике «Омск Live».
Две девушки обратили внимание на маленькое животное на трассе, не смогли проехать мимо и остановились помочь. Корсак ползал на двух передних лапах. Омички отвезли его в ветеринарную клинику.
«Он решил перед нам дорогу перейти, остановился и смотрел так, будто звал на помощь», — поделилась спасительница. Сначала девушки подумали, что перед ними лиса. Специалист определил — это краснокнижный корсак.
Несколько дней зверек был дома у омичек, они заботливо кормили его каждые два часа. Обзванивали ветклиники в разных городах, в результате животное уехало на лечение в Барнаул.