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«Думали, лиса». Омички спасли на трассе неизвестное больное животное

«Думали, лиса». Омички спасли на трассе неизвестное больное животное

Вчера, 15:55
Фото: 1MI

Омички спасли больного краснокнижного корсака

Сейчас животное находится на лечении в другом городе.

Омички спасли краснокнижного корсака, у него отказали лапы. Добрую новость опубликовали в паблике «Омск Live».

Две девушки обратили внимание на маленькое животное на трассе, не смогли проехать мимо и остановились помочь. Корсак ползал на двух передних лапах. Омички отвезли его в ветеринарную клинику.

«Он решил перед нам дорогу перейти, остановился и смотрел так, будто звал на помощь», — поделилась спасительница. Сначала девушки подумали, что перед ними лиса. Специалист определил — это краснокнижный корсак.

Несколько дней зверек был дома у омичек, они заботливо кормили его каждые два часа. Обзванивали ветклиники в разных городах, в результате животное уехало на лечение в Барнаул.

#Общество#Происшествия#Новости#Омская область#Соцсети#Животные#Видео
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