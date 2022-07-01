Омские единороссы поддержали сбор помощи Донбассу

В Омске продолжают работу пункты сбора гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Омичи приносят макароны, крупы, консервы, сахар и соль, чай, кофе, хозтовары, средства гигиены и инструменты — все, что необходимо в первую очередь. Такую же акцию организовали в КТОСе «Заозерный-4» при участии депутата горсовета Дмитрия Саханя.