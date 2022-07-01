Омские единороссы поддержали сбор помощи Донбассу

В Омске продолжают работу пункты сбора гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Омичи приносят макароны, крупы, консервы, сахар и соль, чай, кофе, хозтовары, средства гигиены и инструменты — все, что необходимо в первую очередь. Такую же акцию организовали в КТОСе «Заозерный-4» при участии депутата горсовета Дмитрия Саханя.
«В комитет ТОС Заозёрный-4 обратился с предложением депутат омского городского совета Сахань Дмитрий Анатольевич и предложил поучаствовать в благотворительном гуманитрном сборе продуктов для жителей Донбасса. Мы, в свою очередь, в кратчайшие сроки организовали сбор, проинформировали жителей в Whatsapp и Viber, объявление разместили, что ведётся такой сбор. Продукты собирали уже на базе комитета, а сегодня передали на пункт выдачи», — сообщила председатель КТОС «Заозерный-4» Анастасия Драчева.
Сбор организовало омское региональное отделение партии «Единая Россия», всего в Омске работает пять точек.
«Мы сегодня общались с нашими врачами, которые вернулись из Луганска, они рассказали, что на самом деле, те продукты питания, те средства индивидуальной защиты, медикаменты — первоочередное, что сейчас необходимо нашему братскому народу Луганска. Мы сегодня с жителями округа собрались в одном из пунктов сбора, чтобы оказать помощь. Пользуясь случаем, призываю всех жителей города оказать помощь людям, которые попали в сложную жизненную ситуацию», — пояснил Сахань.
Тележурналист Павел Корольков также присоединился к организации сбора помощи.
«Это уже не первая партия гуманитарного груза, который мы формируем, наши автоэшелоны регулярно отправляются на Донбасс. В том числе те люди, которые их туда сопровождают, которые в рабочих командировках там бывают, они своими глазами видят, что эта помощь очень востребована. Продукты питания, предметы личной гигиены и так далее», — заявил генеральный директор медиахолдинга «Слово» Павел Корольков.
Новую партию груза планируют отправить 12 июля. Кроме Первомайского рынка пункты сбора гуманитарной помощи работают в гипермаркетах «Триумф», «Триумф вкуса», «Комарова PLAZA» и торговом центре «Дачный».