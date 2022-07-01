Омские единороссы по поручению Сергея Шелеста разрабатывают «Народную программу»

Депутат горсовета Алексей Саяпин также проводит встречи с омичами по вопросам благоустройства. Он доносит до жителей, что проблемы с асфальтированием, освещением, лавочками и урнами можно решить с через программу «Формирование комфортной городской среды». Теперь же появился еще один инструмент — «Народная программа».