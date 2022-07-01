Омские единороссы по поручению Сергея Шелеста разрабатывают «Народную программу»

Ранее мэр Омска и председатель городского отделения партии «Единая Россия» Сергей Шелест поручил дополнительно выделить из бюджета 2023 года 50 млн рублей на благоустройство города в рамках реализации «Народной программы».
Омичам предложат выбрать для благоустройства одну общегородскую территорию и один объект в собственном микрорайоне. К сбору предложений горожан подключились представители партии. Собранные данные лягут в основу «Народной программы».
Спикер Омского городского Совета Владимир Корбут встретился с жителями поселка Светлый. На встрече обсуждались актуальные для людей вопросы, а также был проведен опрос «Народной программе».
«На последнем пленарном заседании Омского городского Совета мэр Омска Сергей Шелест проанонсировал новую Народную программу, в рамках которой в следующем году планируется выделить 50 миллионов рублей на благоустройство общественных пространств. В этом году на эти цели было выделено 30 миллионов в рамках инициативных проектов. Территории, как всегда, путём голосования будут выбирать сами омичи», — отметил Владимир Корбут.
Депутат горсовета Юрий Козловский поддержал решение о выделении дополнительных средств на благоустройство. Парламентарий также на встречах с жителями проводит опросы, что людям хотелось бы изменить на своих территориях.
«Люди узнают о появлении такой программы и сразу предлагают множество инициатив. Кому-то хочется сделать большой цветник на придомовой территории, кто-то горит желанием обустроить детскую или спортивную площадки. Вижу их большое желание поучаствовать в этом. Надеюсь, что в результате мы сможем сделать жизнь этих неравнодушных горожан более комфортной. Приложу все усилия, чтобы максимальное количество их инициатив в дальнейшем вошло в народную программу Омска», — сказал Юрий Козловский.
Глава комитета по муниципальной собственности горсовета Максим Астафьев подчеркнул, что благоустройство — один из важнейших запросов жителей к городской власти.
«Важно, что подход к благоустройству будет комплексным: деньги выделят как на общегородской, так и на местные, находящиеся в конкретных микрорайонах объекты. И, конечно, радует, что выбор локации останется за горожанами. Именно омичи лучше всех знают проблематику городских территорий, и те скверы, улицы и дворы, которые нуждаются в благоустройстве в первую очередь», — отметил депутат.
Депутат горсовета Алексей Саяпин также проводит встречи с омичами по вопросам благоустройства. Он доносит до жителей, что проблемы с асфальтированием, освещением, лавочками и урнами можно решить с через программу «Формирование комфортной городской среды». Теперь же появился еще один инструмент — «Народная программа».
«Очень важно, чтобы сами жители выбирали то, что они хотели бы сделать у своего дома, на свободных территориях в жилых кварталах. И вот теперь в Омске запущено инициативное бюджетирование — народная программа, которая поможет в этом», — отметил парламентарий.