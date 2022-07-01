На конгрессе «Национальное здравоохранение — 2022» поговорят о телемедицине

Конгресс проведут в Москве. Он запланирован на шестое — восьмое июля 2022 года. Об этом информирует rostovgazeta.ru.
Не так давно в России обсуждали безбумажный электронный документооборот и телемедицину. На данный момент идут дискуссии об автономных системах искусственного интеллекта, персональных цифровых помощниках для пациента и виртуальных клиниках, заявил замглавы Министерства здравоохранения РФ Павел Пугачев.
Чиновник назвал особенностью отрасли то, что в ней нельзя идти слепо на поводу у технологий. Нужно рассматривать использование последних через призму доказательности, доверия, безопасности и эффективности.
Серьезным трендом в российской системе здравоохранения за минувшие несколько лет был резкий подъем рынка искусственного интеллекта. Именно он обеспечивает в диагностике «второе мнение». Специалисты побеседуют о возможности замены врача на самостоятельно функционирующую ИИ-систему.
Эксперты обсудят возможности телемедицины. Под круглосуточным наблюдением врача за счет систем дистанционного мониторинга состояния здоровья сейчас находятся где-то два миллиона россиян, страдающих от хронических заболеваний. У государства в планах к 2024 году дать доступ к системе удаленного мониторинга состояния здоровья 10% всех отечественных пациентов с сахарным диабетом, артериальной гипертензией и хронической сердечной недостаточностью. К 2030 году доступ к услуге должны получить 50% таких пациентов.
Вопросы эффективности цифровых технологий в медицине и встраивания их в государственную программу гарантированной медицинской помощи в ходе конгресса разберут сразу на нескольких дискуссиях. Кроме того, одной из тем, впервые вынесенных на публичное обсуждение на уровне руководства Минздрава России, будет развитие медицинских проектов в виртуальной реальности.
Медиахолдинг 1MI является генеральным информационным партнером конгресса «Национальное здравоохранение — 2022».