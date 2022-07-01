На конгрессе «Национальное здравоохранение — 2022» поговорят о телемедицине

Эксперты обсудят возможности телемедицины. Под круглосуточным наблюдением врача за счет систем дистанционного мониторинга состояния здоровья сейчас находятся где-то два миллиона россиян, страдающих от хронических заболеваний. У государства в планах к 2024 году дать доступ к системе удаленного мониторинга состояния здоровья 10% всех отечественных пациентов с сахарным диабетом, артериальной гипертензией и хронической сердечной недостаточностью. К 2030 году доступ к услуге должны получить 50% таких пациентов.