IKEA перенесла масштабную акцию на другое число

Об этом пишет infox.ru. Также издание отмечает, что руководство компании решило осуществлять продажу товаров по принципу «до последнего покупателя», до того момента, пока на складах ничего не останется.
Центры продаж будут открыты до конца лета текущего года – до 31 августа.
Эксперты предсказывают, что компания не станет применять дисконт в рамках этой акции. Согласно информации, полученной от организации «Общественная потребительская инициатива», потребители готовы к приобретению товаров без скидок. Причина тому – уход компании IKEA с отечественного рынка.
Ранее IKEA осуществила распродажу для всех российских сотрудников, сообщает издание.