В РЭО разработали систему использования вторсырья при строительстве

Инициатива создать подобную отраслевую программу принадлежит вице-премьеру Виктории Абрамченко и возникла в рамках федпроекта «Экономика замкнутого цикла». Об этом пишет iz.ru.
Как рассказал гендиректор ППК «РЭО» Денис Буцаев, больше всего строительных отходов возникает при ремонте и сносе зданий. После городских построек чаще всего остаются отходы из бетона и железобетона, кирпичный бой, лом асфальта, отходы древесины. Все это может использоваться по второму разу. Например, вторичный щебень может заменить 50-70% гранитного щебня. Во вторичный оборот можно успешно вводить отходы линолеума, стеклобой. Для законодательного урегулирования повторного применения отходов в строительной отрасли Минстрой России вместе с ППК «РЭО» и другими ведомствами разработал отраслевую программу использования вторсырья из отходов в строительной сфере и сфере ЖКХ. Эта программа будет действовать до 2030 года.
Документ прошел согласование в ведомствах и сейчас ожидает утверждения в правительстве. Программа представляет собой исчерпывающий план мероприятий по вовлечению в оборот вторичных ресурсов. С учетом текущей экономической ситуации такой план может считаться весьма своевременным. Его авторы уверены: применение программы благотворно отразится на состоянии экономики и экологическом благополучии страны. Об этом сообщил Денис Буцаев.
Программа включает номенклатуру отходов, представляющих собой вторичные ресурсы, и описание приоритетных направлений их применения. Среди отходов, которые образуются в промышленном и гражданском строительстве, с весомым потенциалом вовлечения в хозяйственный оборот особенно выделяют такие, как сколы асфальта, лом черных металлов, минвата использованная, асбошифер (бой), макулатура и оргалит, стеклобой, санфаянс использованный, кирпич (бой).
В России в хозяйственном обороте наиболее часто присутствуют отходы бетона, железобетона, кровельных материалов, а также отходы деревянных изделий. Около 60% от общего объема отходов демонтажа и строительства утилизируют во вторичный щебень.
Предполагается, что к 2030 году в России доля вторичных ресурсов в строительной сфере достигнет 40%.