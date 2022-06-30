В РЭО разработали систему использования вторсырья при строительстве

Как рассказал гендиректор ППК «РЭО» Денис Буцаев, больше всего строительных отходов возникает при ремонте и сносе зданий. После городских построек чаще всего остаются отходы из бетона и железобетона, кирпичный бой, лом асфальта, отходы древесины. Все это может использоваться по второму разу. Например, вторичный щебень может заменить 50-70% гранитного щебня. Во вторичный оборот можно успешно вводить отходы линолеума, стеклобой. Для законодательного урегулирования повторного применения отходов в строительной отрасли Минстрой России вместе с ППК «РЭО» и другими ведомствами разработал отраслевую программу использования вторсырья из отходов в строительной сфере и сфере ЖКХ. Эта программа будет действовать до 2030 года.