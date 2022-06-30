В Омск с инспекцией приедет вице-премьер Виктория Абрамченко

Губернатор Омской области Александр Бурков в интервью «России 1» рассказал о помощи погорельцам, которые пострадали от пожаров в мае этого года. Он отметил, что за реализацией мер поддержки в каждом пострадавшем регионе следят кураторы. В Омской области этим занимается вице-премьер Виктория Абрамченко.
«Она как вице-премьер является куратором Сибирского федерального округа, и по всем произошедшим пожарам она инспектирует и контролирует исполнение указа президента. По итогам встречи в рамках ВКС с Владимиром Путиным вышел указ, в котором четко прописано, как возмещаем и в какие сроки, в какие сроки восстанавливают жилье или предоставляют. Виктория Валерьевна как раз это будет контролировать, и она сегодня уже провела контроль в ряде регионов», — сообщил губернатор.
Накануне Абрамченко побывала в Красноярском крае, ближайшие дни она проведет в Омской области.