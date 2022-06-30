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В Омск с инспекцией приедет вице-премьер Виктория Абрамченко

В Омск с инспекцией приедет вице-премьер Виктория Абрамченко

Сегодня, 11:30
Фото: Город55
Чиновница курирует регионы Сибири, пострадавшие после пожаров.

Губернатор Омской области Александр Бурков в интервью «России 1» рассказал о помощи погорельцам, которые пострадали от пожаров в мае этого года. Он отметил, что за реализацией мер поддержки в каждом пострадавшем регионе следят кураторы. В Омской области этим занимается вице-премьер Виктория Абрамченко.

«Она как вице-премьер является куратором Сибирского федерального округа, и по всем произошедшим пожарам она инспектирует и контролирует исполнение указа президента. По итогам встречи в рамках ВКС с Владимиром Путиным вышел указ, в котором четко прописано, как возмещаем и в какие сроки, в какие сроки восстанавливают жилье или предоставляют. Виктория Валерьевна как раз это будет контролировать, и она сегодня уже провела контроль в ряде регионов», — сообщил губернатор.

Накануне Абрамченко побывала в Красноярском крае, ближайшие дни она проведет в Омской области.

#Ольга Акамова#Общество#Новости#Омская область#Омск#Александр Бурков#Виктория Абрамченко#Пожары#Куратор
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