В Омск с инспекцией приедет вице-премьер Виктория Абрамченко

Губернатор Омской области Александр Бурков в интервью «России 1» рассказал о помощи погорельцам, которые пострадали от пожаров в мае этого года. Он отметил, что за реализацией мер поддержки в каждом пострадавшем регионе следят кураторы. В Омской области этим занимается вице-премьер Виктория Абрамченко.