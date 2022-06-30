Свою работу в автономном режиме в РФ продолжит компания Nokian Tyres

ТАСС, цитируя слова гендиректора компании Nokian Tyres в РФ Андрея Пантюхова, сообщает, что менеджмент российской компании представил совету директоров концерна предложение о будущем формате работы компании в РФ. Об этом пишет RT.
Известно, что завод во Всеволожске продолжает работать.
Ранее компания Nokian Tyres решила уйти с российского рынка.
В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что зарубежные компании заинтересованы в том, чтобы вернуться обратно на российский рынок.