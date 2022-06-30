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Свою работу в автономном режиме в РФ продолжит компания Nokian Tyres

Сегодня, 01:18
Финский производитель шин Nokian Tyres готов продолжить свою деятельность на территории России в автономном режиме.

ТАСС, цитируя слова гендиректора компании Nokian Tyres в РФ Андрея Пантюхова, сообщает, что менеджмент российской компании представил совету директоров концерна предложение о будущем формате работы компании в РФ. Об этом пишет RT.

Известно, что завод во Всеволожске продолжает работать.

Ранее компания Nokian Tyres решила уйти с российского рынка.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что зарубежные компании заинтересованы в том, чтобы вернуться обратно на российский рынок. 

#Ольга Земскова
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