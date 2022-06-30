Поляки выстроили пятиметровую стальную стену на границе с Белоруссией

Инициатором выступило руководство Польской Республики, чтобы получить надежную защиту от нелегальных мигрантов, которые часто используют данный приграничный участок, чтобы перебраться на территорию Польши, а оттуда и в другие страны Евросоюза. Об этом пишет Правда. Ру.