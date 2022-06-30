Челябинцы не нашли выражающую их интересы российскую партию

Информационного агентство fedpress.ru опубликовало результаты исследований.
По мнению 52,7% опрошенных, в нашей стране нет партии, которая в полной мере соответствовала бы их представлениям.
Такие ответы чаще всего встречались в выборке мужчин 25-44 лет, которые занимаются бизнесом или работают в государственной сфере. Также отрицательный ответ выбрали респонденты, которые считают, что определенная партия лишь частично выражает их интересы.
Аналогичный опрос проводился 1 год 3 месяца назад. При прошлом замере 22,6% респондентов смогли остановить свой выбор на партии, которая отвечает их интересам. В этот раз их оказалось чуть больше — 28,7%. Вариант «затрудняюсь ответить» выбрали 18,5% челябинцев. В предыдущих результатах данный показатель составил 25,4%.