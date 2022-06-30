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Челябинцы не нашли выражающую их интересы российскую партию

Вчера, 19:47
В рамках социологического исследования среди жителей Челябинска проводился опрос. Социологи выясняли, есть ли в Российской Федерации партия, которая отражала бы интересы респондентов Южного Урала.

Информационного агентство fedpress.ru опубликовало результаты исследований.

По мнению 52,7% опрошенных, в нашей стране нет партии, которая в полной мере соответствовала бы их представлениям.

Такие ответы чаще всего встречались в выборке мужчин 25-44 лет, которые занимаются бизнесом или работают в государственной сфере. Также отрицательный ответ выбрали респонденты, которые считают, что определенная партия лишь частично выражает их интересы.

Аналогичный опрос проводился 1 год 3 месяца назад. При прошлом замере 22,6% респондентов смогли остановить свой выбор на партии, которая отвечает их интересам. В этот раз их оказалось чуть больше — 28,7%. Вариант «затрудняюсь ответить» выбрали 18,5% челябинцев. В предыдущих результатах данный показатель составил 25,4%.

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