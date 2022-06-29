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В Омске заработали новые пункты сбора гуманитарной помощи Донбассу

В Омске заработали новые пункты сбора гуманитарной помощи Донбассу

Вчера, 17:36
Фото: Единая Россия
Пять новых пунктов разместят в крупных торговых центрах.

Партия «Единая Россия» открыла в Омске пять новых пунктов сбора гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Они будут работать каждый день с 10 до 18 часов. Адреса:

  • ТК «Триумф» (по двум адресам: ул. Березовского, 19; Бульвар Архитекторов, 22),
  • Komarova Plaza (ул. Комарова, 13В),
  • ТЦ «Дачный» (ул. 2-я Дачная, 1А),
  • ТК «Первомайский» (ул. Заозерная, 11/1).

В «Триумфе» на ул. Березовского пункт расположен возле касс в левом крыле здания, в Komarova Plaza — у выхода со стороны Бульвара Архитекторов. В ТК «Первомайский» на местоположение пункта указывает специальный баннер у выхода в блоке № 1.

Омичи могут приносить продукты длительного хранения — макароны, консервы, крупы, муку, сахар, чай, кофе, бутилированную воду. Также востребованы средства гигиены, инструменты и расходные материалы к ним, хозяйственные товары.

Единая Россия

Акцию поддержал депутат Омского городского Совета Дмитрий Лицкевич.

«Невозможно оставаться в стороне и быть равнодушными к тем людям, кто оказался в такой ситуации. Сегодня любая помощь будет очень важна и нужна. Предметы первой необходимости, продукты. Все это сейчас жизненно необходимо жителям Донбасса. Мы будем помогать, пока в этом есть необходимость. Наша задача - подставить в трудную минуту дружественное плечо», - сказал он.

Сбор гуманитарной помощи для жителей из ЛДНР работает также в региональном центре по связям с общественностью (ул. Красный Путь, 9).

Единая Россия

Партия занимается сбором помощи жителям Донбасса с начала эвакуации. В регионах создали резервные фонды, чтобы оперативно закупать предметы первой необходимости. Из Омской области уже отправили более 100 тонн гуманитарной помощи.

Кроме того, эвакуированных из ЛДНР беженцев в Омской области разместили в санатории «Коммунальник» и гостинице «Иртыш». Им оказывают необходимую поддержку, в том числе юридическую и нотариальную, детей помогают готовить к школе.

#Екатерина Чаплинская
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