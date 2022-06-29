Обман. Омский речной порт подозревает известную туристическую фирму в мошенничестве

В паблике «Омский теплоход» появилось предупреждение о мошенничестве для пассажиров.
«Участились случаи мошенничества с туристическим маршрутом. Пассажирам предлагают купить тур до Большеречья, а билеты, якобы, они должны забрать в кассах перед отправлением», — говорится в сообщении.
По информации паблика, пострадавшие уже есть. Причем под подозрение, со слов пассажиров, попала известная в Омске туристическая фирма.
Омский речной порт отметил, что никаких коллабораций с туристическими фирмами в данный момент нет. А билеты можно купить только в кассах.