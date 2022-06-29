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Обман. Омский речной порт подозревает известную туристическую фирму в мошенничестве

Обман. Омский речной порт подозревает известную туристическую фирму в мошенничестве

Вчера, 17:25
Фото: 1MI

Омичи могут стать жертвами мошенников при покупке билетов на теплоход

Туристам предлагают купить билеты на тур до Большеречья «дистанционно».

В паблике «Омский теплоход» появилось предупреждение о мошенничестве для пассажиров.

«Участились случаи мошенничества с туристическим маршрутом. Пассажирам предлагают купить тур до Большеречья, а билеты, якобы, они должны забрать в кассах перед отправлением», — говорится в сообщении. 

По информации паблика, пострадавшие уже есть. Причем под подозрение, со слов пассажиров, попала известная в Омске туристическая фирма.

Омский речной порт отметил, что никаких коллабораций с  туристическими фирмами в данный момент нет. А билеты можно купить только в кассах.

#Любовь Фёдорова#Новости#Омск#Теплоход#Мошенничество#Турист#Деньги#Рейс#Обман
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