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Не спрятаться. Ливень настиг омичей внутри автобуса

Не спрятаться. Ливень настиг омичей внутри автобуса

Сегодня, 14:30
Фото: 1MI

В омском автобусе во время ливня начала протекать крыша

Жители в салоне транспорта попали под «холодный душ».

От утреннего ливня в Омске не удалось спрятаться даже в автобусе. В паблике «ЧП Омск» горожане рассказали о протекающей крыше автобуса № 95, что значительно осложнило поездку на работу.

На видео, которым местный житель поделился в паблике, видно, что вода протекает по швам в потолке и льется через щели в корпусе автобуса. Из-за этого некоторые сидения оказались залиты водой, а пассажиром приходится терпеть ледяной душ.

vk.com/chp55

В администрации Омска отреагировали на жалобу и заверили, что уже сегодня автобус починят.

«Автобус сейчас в рейсе. По прибытии в парк будут приняты меры по устранению протечки в салон», — сообщили в мэрии. Сделать что-то с протечками сразу не маршруте, судя по всему, не получилось.
#Ольга Акамова#Город#Омск#Новости#Автобус#Машина#Дождь#Ливень
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