Не спрятаться. Ливень настиг омичей внутри автобуса

От утреннего ливня в Омске не удалось спрятаться даже в автобусе. В паблике «ЧП Омск» горожане рассказали о протекающей крыше автобуса № 95, что значительно осложнило поездку на работу.
На видео, которым местный житель поделился в паблике, видно, что вода протекает по швам в потолке и льется через щели в корпусе автобуса. Из-за этого некоторые сидения оказались залиты водой, а пассажиром приходится терпеть ледяной душ.
В администрации Омска отреагировали на жалобу и заверили, что уже сегодня автобус починят.
«Автобус сейчас в рейсе. По прибытии в парк будут приняты меры по устранению протечки в салон», — сообщили в мэрии. Сделать что-то с протечками сразу не маршруте, судя по всему, не получилось.