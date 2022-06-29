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Контрабандисты из города Братск Иркутской области пойдут под суд

Вчера, 15:06
Контрабандисты из города Братск Иркутской области, незаконно переправлявшие российский лес в другие страны, пойдут под суд.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на российскую Генпрокуратуру, стоимость вывезенных лесоматериалов превысила 400 миллионов рублей. Древесина отправлялась, в частности, в таки страны, как Японию, Китай, Корея.

Обвинение предъявлено 58-летнему жителю Братска и его 38-летней коллеге, которые, кроме контрабанды, по версии следствия, еще и два года подавали в налоговые органы «липовые» данные о возмещении НДС. За счет чего смогли вернуть из бюджета 61 миллион рублей. Попытка получения таким же образом еще 115 миллионов рублей вызвала вопросы у налоговиков.

После утверждения обвинительного заключения дело ушло в суд.



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