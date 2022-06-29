Контрабандисты из города Братск Иркутской области пойдут под суд

Обвинение предъявлено 58-летнему жителю Братска и его 38-летней коллеге, которые, кроме контрабанды, по версии следствия, еще и два года подавали в налоговые органы «липовые» данные о возмещении НДС. За счет чего смогли вернуть из бюджета 61 миллион рублей. Попытка получения таким же образом еще 115 миллионов рублей вызвала вопросы у налоговиков.