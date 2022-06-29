Доступное Медицинское Страхование: за 5 лет - 2 млн новых клиентов

Всего с 2010 года объем собранных компанией премий по ДМС вырос с 2,4 млрд до 9,7 млрд рублей в 2021 году.
За последние 30 лет сегмент добровольного медицинского страхования прошел существенную трансформацию – от ограниченного перечня медуслуг, включенных в полис, и клиник, работающих в ДМС, до востребованного технологичного сервиса, позволяющего организовать медицинскую помощь по широкому спектру заболеваний, персонализировать страховое покрытие, а также улучшить качество и доступность медицинской помощи в стране.
Так, с 2016 года объем медуслуг, оказанных клиентам ВСК по полисам ДМС увеличился почти в 3 раза. Количество застрахованных за 5 лет выросло с 7 тыс. до 2 млн человек. На данный момент больше 14 тыс. медицинских учреждений по всей стране являются партнерами ВСК по ДМС.
«Сегодня ДМС – это не просто часть программы лояльности от работодателя или возможность получить консультацию специалистов. Это многофункциональный сервис, позволяющий помочь застрахованному и его семье в решении практически любого медицинского вопроса. Добровольное страхование становится драйвером развития отечественного здравоохранения, в особенности благодаря цифровизации. ВСК одной из первых страховых компаний начала осуществлять телемедицинские услуги – с 2017 года. С этого времени было проведено свыше 35 тыс. онлайн консультаций, сейчас около 10% клиентов ВСК по ДМС получают медпомощь онлайн. Таким образом, увеличивается доступность медицинской помощи – ведь получить помощь специалиста могут россияне не зависимо от места проживания», — отмечает Олег Витько, заместитель генерального директора по медицинскому страхованию Страхового Дома ВСК.