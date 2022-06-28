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Michelin планирует передать бизнес в России

29 июня, 01:43
Компания производитель автомобильных шин Michelin объявила, что до конца 2022 года она планирует передать бизнес в России местному руководству.

RT пишет, что заявление концерна было опубликовано в газете Echos. Michelin объясняют свое решение тем, что возобновление производства технически невозможно, в первую очередь из-за проблем с поставками в условиях общей неопределенности. Это вынуждает компанию планировать к концу текущего года передать все свои активы под нынешнее местное управление.

В Michelin отметили, что они стремятся таким образом к созданию максимально благоприятных условий для работников.

По данным, которые приводит издание, в Michelin Russia работает примерно 1 тыс. сотрудников и 750 из них задействованы на заводе в Давыдово.

Ранее производитель шин Michelin сообщил о запрете на ввоз продукции в Россию и приостановке локального производства товара на подмосковном заводе.

 

В феврале этого года в стране было продано 99,1 тыс. новых легковых автомобилей – это на 12% меньше, чем в 2021-ом.

#Ольга Земскова
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