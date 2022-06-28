Michelin планирует передать бизнес в России

RT пишет, что заявление концерна было опубликовано в газете Echos. Michelin объясняют свое решение тем, что возобновление производства технически невозможно, в первую очередь из-за проблем с поставками в условиях общей неопределенности. Это вынуждает компанию планировать к концу текущего года передать все свои активы под нынешнее местное управление.
В Michelin отметили, что они стремятся таким образом к созданию максимально благоприятных условий для работников.
По данным, которые приводит издание, в Michelin Russia работает примерно 1 тыс. сотрудников и 750 из них задействованы на заводе в Давыдово.
Ранее производитель шин Michelin сообщил о запрете на ввоз продукции в Россию и приостановке локального производства товара на подмосковном заводе.
В феврале этого года в стране было продано 99,1 тыс. новых легковых автомобилей – это на 12% меньше, чем в 2021-ом.