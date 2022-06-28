Michelin планирует передать бизнес в России

RT пишет, что заявление концерна было опубликовано в газете Echos. Michelin объясняют свое решение тем, что возобновление производства технически невозможно, в первую очередь из-за проблем с поставками в условиях общей неопределенности. Это вынуждает компанию планировать к концу текущего года передать все свои активы под нынешнее местное управление.