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Фальков: отказ от болонской системы не отразится на признании за рубежом дипломов РФ

29 июня, 01:23
Глава Минобрнауки России Валерий Фальков выступил на парламентских слушаниях «Развитие системы высшего образования в РФ».

Он заявил, что отказ государства от болонской системы образования никак не отразится на признании российских дипломов в зарубежных странах.

Об этом сообщает RT со ссылкой на ТАСС. Фальков отметил, что бытует мнение, будто в случае, если российская сторона будет корректировать болонскую систему либо как-то высказываться о ее достоинствах и недостатках – это поставит под сомнение признание отечественных дипломов в других странах.

«Никакого отношения к признанию на территории государств-участников, подписавших Болонскую декларацию, это не имеет», — цитирует его агентство.

В конце мая 2022 года в Министерство образования и науки России заявили о намерении отказаться от Болонского процесса.

Министр образования и науки России заявил, что к болонская система образования для государства прожитый этап, относится к нему надо соответственно.

 

Инициативу главы ведомства поддержали в Госдуме, Следственном комитете, сенаторы Совета Федерации и ряд других организаций и должностных лиц. 

#Ольга Земскова
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