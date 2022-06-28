Фальков: отказ от болонской системы не отразится на признании за рубежом дипломов РФ

Он заявил, что отказ государства от болонской системы образования никак не отразится на признании российских дипломов в зарубежных странах.
Об этом сообщает RT со ссылкой на ТАСС. Фальков отметил, что бытует мнение, будто в случае, если российская сторона будет корректировать болонскую систему либо как-то высказываться о ее достоинствах и недостатках – это поставит под сомнение признание отечественных дипломов в других странах.
«Никакого отношения к признанию на территории государств-участников, подписавших Болонскую декларацию, это не имеет», — цитирует его агентство.
В конце мая 2022 года в Министерство образования и науки России заявили о намерении отказаться от Болонского процесса.
Министр образования и науки России заявил, что к болонская система образования для государства прожитый этап, относится к нему надо соответственно.
Инициативу главы ведомства поддержали в Госдуме, Следственном комитете, сенаторы Совета Федерации и ряд других организаций и должностных лиц.