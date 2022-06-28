Фальков: отказ от болонской системы не отразится на признании за рубежом дипломов РФ

Об этом сообщает RT со ссылкой на ТАСС. Фальков отметил, что бытует мнение, будто в случае, если российская сторона будет корректировать болонскую систему либо как-то высказываться о ее достоинствах и недостатках – это поставит под сомнение признание отечественных дипломов в других странах.