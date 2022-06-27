В Челябинской области на озере Тургояк спасли от гибели 11 туристов на сапбордах

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на ГУ МЧС по региону, когда туристы оказались на середине озера, задул сильный ветер с дождем, который помешал им вернуться на сушу.
Прибывшие спасатели подняли промокших, замерзших и напуганных людей с «досок» на патрульный катер и парусно-моторное судно «Школы Флагман».
Оказалось, что люди отправились в опасное путешествие всего на четырех сапбордах и без спасательных жилетах на некоторых туристах. Хотя погодные условия явно были не для плавания на сапбордах.