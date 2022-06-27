Город55
ГлавноеВсе новости

В Челябинской области на озере Тургояк спасли от гибели 11 туристов на сапбордах

Вчера, 14:46
В Челябинской области на озере Тургояк спасатели помогли 11 туристам на сапбордах избежать гибели в воде.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на ГУ МЧС по региону, когда туристы оказались на середине озера, задул сильный ветер с дождем, который помешал им вернуться на сушу.

Прибывшие спасатели подняли промокших, замерзших и напуганных людей с «досок» на патрульный катер и парусно-моторное судно «Школы Флагман».

Оказалось, что люди отправились в опасное путешествие всего на четырех сапбордах и без спасательных жилетах на некоторых туристах. Хотя погодные условия явно были не для плавания на сапбордах.



Подпишитесь
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
Обвиненный в домогательствах к школьнице омский педагог преподавал робототехнику
Вчера, 14:42
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18