Спецпредставитель президента рассказал о будущем России без интернета

По мнению спецпредставителя президента РФ по цифровизации Дмитрия Пескова, отключить Россию от интернета невозможно, пишет 360tv.ru со ссылкой на РИА «Новости». Песков считает: если это произойдет извне, отечественные специалисты смогут достроить коннекторы.
Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к отключению от глобальной сети — интернет будет продолжать работать. Со своей стороны РФ не планирует отключения от интернета самостоятельно, есть план на случай внешнего отключения. Песков подчеркнул, что локальные ресурсы продолжат функционировать с учетом достройки коннекторов.
В то же время глава Минцифры Максут Шадаев озвучил другой вариант: если Россия будет отключена от точки международного обмена в Европе, трафик можно будет перенаправлять в Азию. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что жители России без доступа к интернету не останутся.