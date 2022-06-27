Спецпредставитель президента рассказал о будущем России без интернета

В то же время глава Минцифры Максут Шадаев озвучил другой вариант: если Россия будет отключена от точки международного обмена в Европе, трафик можно будет перенаправлять в Азию. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что жители России без доступа к интернету не останутся.