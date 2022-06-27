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Спецпредставитель президента рассказал о будущем России без интернета

Спецпредставитель президента рассказал о будущем России без интернета

Вчера, 22:05
Фото: kremlin.ru
Специальный представитель президента РФ Дмитрий Песков озвучил перспективы России в случае отключения от интернета.

По мнению спецпредставителя президента РФ по цифровизации Дмитрия Пескова, отключить Россию от интернета невозможно, пишет 360tv.ru со ссылкой на РИА «Новости». Песков считает: если это произойдет извне, отечественные специалисты смогут достроить коннекторы.

Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к отключению от глобальной сети — интернет будет продолжать работать. Со своей стороны РФ не планирует отключения от интернета самостоятельно, есть план на случай внешнего отключения. Песков подчеркнул, что локальные ресурсы продолжат функционировать с учетом достройки коннекторов.

В то же время глава Минцифры Максут Шадаев озвучил другой вариант: если Россия будет отключена от точки международного обмена в Европе, трафик можно будет перенаправлять в Азию. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что жители России без доступа к интернету не останутся.

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