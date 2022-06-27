«Спать только при закрытых окнах». Ночью Омск накрыла удушающая пелена выбросов

Так, омичи рассказали, что чувствовали сильные запахи газа, химии, краски и сероводорода. Сильнее всего они чувствовались в поселке Солнечный, в Нефтяниках, у «Садко», на улице Пригородной, на «Зеленом острове», на улице 22 Апреля.