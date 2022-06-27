«Спать только при закрытых окнах». Ночью Омск накрыла удушающая пелена выбросов

Вчера, 26 июня, в паблике «Проект „Дыши“ Омск» появились жалобы на неприятные запахи, которые накрыли город. На выбросы пожаловались жители разных городских округов.
Так, омичи рассказали, что чувствовали сильные запахи газа, химии, краски и сероводорода. Сильнее всего они чувствовались в поселке Солнечный, в Нефтяниках, у «Садко», на улице Пригородной, на «Зеленом острове», на улице 22 Апреля.
Также выбросы добрались до Левобережья и центра города. Они ощущались на улице Крупской и у бульвара Архитекторов, на улицах 10 лет Октября и Иркутской.
«Спать удается только при закрытых окнах», — пожаловался один из омичей.
Отметим, режим НМУ в это время не объявлялся, а значит, по мнению метеорологов, погода способствовала рассеиванию вредных примесей.