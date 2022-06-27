Город55
ГлавноеВсе новости
«Спать только при закрытых окнах». Ночью Омск накрыла удушающая пелена выбросов

«Спать только при закрытых окнах». Ночью Омск накрыла удушающая пелена выбросов

Вчера, 07:44
Фото: 1MI

Омичи пожаловались на ночную вонь из-за выбросов

Омичи вновь сообщили об удушливых запахах.

Вчера, 26 июня, в паблике «Проект „Дыши“ Омск» появились жалобы на неприятные запахи, которые накрыли город. На выбросы пожаловались жители разных городских округов.

Так, омичи рассказали, что чувствовали сильные запахи газа, химии, краски и сероводорода. Сильнее всего они чувствовались в поселке Солнечный, в Нефтяниках, у «Садко», на улице Пригородной, на «Зеленом острове», на улице 22 Апреля.

Также выбросы добрались до Левобережья и центра города. Они ощущались на улице Крупской и у бульвара Архитекторов, на улицах 10 лет Октября и Иркутской.

«Спать удается только при закрытых окнах», — пожаловался один из омичей.

Отметим, режим НМУ в это время не объявлялся, а значит, по мнению метеорологов, погода способствовала рассеиванию вредных примесей.

 

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Выбросы
Подпишитесь
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
Обвиненный в домогательствах к школьнице омский педагог преподавал робототехнику
Вчера, 14:42
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18