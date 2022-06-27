Омский производитель мебели стал участником нацпроекта «Производительность труда»

В качестве пилотного потока для повышения производительности труда эксперты Регионального центра компетенций совместно с рабочей группой предприятия выбрали участок по изготовлению шкафа хранения.
Компания «Эпак-Сервис» является лидером в оснащении и сервисном обслуживании лабораторий нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности в Омской области, других регионах и странах СНГ. Руководство компании рассчитывает на увеличение объемов выпускаемой продукции.
Так, в стартовом совещании приняли участие первый заместитель Председателя Правительства Омской области Дмитрий Ушаков, Министр экономики Омской области Анна Негодуйко, эксперты РЦК и руководящий состав предприятия «Эпак-Сервис» в лице заместителя генерального директора по лабораторной мебели Вячеслава Машонского и рабочей группы.
«Уверен, что по итогам участия в национальном проекте „Производительность труда“ вы существенно улучшите финансовые и производственные показатели. Это, в конечном счете, скажется положительно на самой компании и сотрудниках — позволит высвободить средства, которые вы сможете инвестировать в развитие производства, направить на повышение зарплаты», — сказал Дмитрий Ушаков.
По словам руководителя проекта РЦК Максима Шульгата, для каждого участника, вовлеченного в процесс изменений, это возможность саморазвития и увеличения своей результативности. «Задача нацпроекта не просто повысить производительность труда, а облегчить труд сотрудников, сделать рабочие места удобными и безопасными. Также в сегодняшних условиях важно повышать конкурентоспособность отечественных товаров и производственную культуру», — отметил Максим.
В следующие шесть месяцев команда проекта проведет диагностику, определит основные потери и разработает план мероприятий по их устранению. Рабочая группа пройдет обучение инструментам бережливого производства и курс тренингов на обучающей площадке «Фабрика процессов». Дальнейшие этапы развития предполагают тиражирование подходов по повышению производительности труда во всех производственных и обеспечивающих процессах.
В рамках стартового совещания состоялся осмотр заготовительного участка, участка покраски и сборки лабораторной мебели. По словам заместителя генерального директора по лабораторной мебели «Эпак-Сервис» Вячеслава Машонского, вступление в нацпроект было осознанным и взвешенным решением. «Работа по реализации нацпроекта при поддержке специалистов РЦК и Министерства экономики позволит нашей компании пересмотреть видение производственных процессов, а внедрение улучшений должно привести к дальнейшему сокращению затрат, что также положительно скажется на благосостоянии сотрудников организации».
В Омской области участниками нацпроекта стали уже 35 предприятий региона. По планам регионального Минэкономики, к 2024 году участие в нацпроекте примут больше 60 компаний области.
«Включение каждого предприятия в нацпроект — знаковое событие. Отрадно, что, несмотря на все сложности, с которыми сталкивается бизнес, компании готовы совершенствоваться, вносить изменения в свои внутренние процессы, чтобы повысить эффективность хозяйственной деятельности. Это говорит о том, что есть запрос и понимание, что современные технологии, в том числе управленческие, помогают вести бизнес и развиваться ему», — пояснила Анна Негодуйко.
Подать заявку на участие в нацпроекте «Производительность труда» можно на платформе производительность.рф, пройдя предварительную регистрацию в личном кабинете. Подробную информацию об участии в проекте можно получить в Региональном центре компетенций Омской области по телефону: +7(3812)40-80-17.