Омский производитель мебели стал участником нацпроекта «Производительность труда»

В рамках стартового совещания состоялся осмотр заготовительного участка, участка покраски и сборки лабораторной мебели. По словам заместителя генерального директора по лабораторной мебели «Эпак-Сервис» Вячеслава Машонского, вступление в нацпроект было осознанным и взвешенным решением. «Работа по реализации нацпроекта при поддержке специалистов РЦК и Министерства экономики позволит нашей компании пересмотреть видение производственных процессов, а внедрение улучшений должно привести к дальнейшему сокращению затрат, что также положительно скажется на благосостоянии сотрудников организации».