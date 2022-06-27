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Больше 80 ножевых. Оглашен приговор омичу искромсавшему девушку-инвалида

Больше 80 ножевых. Оглашен приговор омичу искромсавшему девушку-инвалида

Вчера, 11:26
Фото: 1MI

Омича отправили в колонию на 15 лет за убийство подруги-инвалида

Омич жестоко убил свою подругу, нанеся 86 ударов ножом.

В пресс-службе областной прокуратуры сообщили развязку уголовного дела об убийстве девушки-инвалида I группы. Обвиняемым стал 21-летний приятель омички, который в августе прошлого года пришел к ней на вечеринку, но не совладал с собой и жестоко расправился над подругой.

После алкозастолья молодые люди решили уединиться, но сделали это неудачно. В результате 21-летний парень решил показать свое недовольство при помощи ножа, и не менее 86 раз ударил им подругу. Девушка скончалась на месте.

После случившегося парень сбежал, но спустя время вернулся, чтобы совершить еще одно преступление: из квартиры убитой омич украл 10 тыс рублей. Позже парень все же обратился в полицию и признался в содеянном.

Омский областной суд признал омича виновным по п. п. «в, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство с особой жестокостью лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии» и ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Парня приговорили к 15 годам и 4 месяцам колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год. Вдобавок к этому омичу предстоит выплатить отцу погибшей девушки 2 млн рублей, отметили в прокуратуре. 

Отмечается, что пока судебный акт в силу не вступил. 

#Ольга Акамова#Происшествия#Новости#Омская область#Убийство#Инвалид#Уголовное дело#Приговор#Омск
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