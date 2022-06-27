Больше 80 ножевых. Оглашен приговор омичу искромсавшему девушку-инвалида

В пресс-службе областной прокуратуры сообщили развязку уголовного дела об убийстве девушки-инвалида I группы. Обвиняемым стал 21-летний приятель омички, который в августе прошлого года пришел к ней на вечеринку, но не совладал с собой и жестоко расправился над подругой.