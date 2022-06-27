Больше 80 ножевых. Оглашен приговор омичу искромсавшему девушку-инвалида

В пресс-службе областной прокуратуры сообщили развязку уголовного дела об убийстве девушки-инвалида I группы. Обвиняемым стал 21-летний приятель омички, который в августе прошлого года пришел к ней на вечеринку, но не совладал с собой и жестоко расправился над подругой.
После алкозастолья молодые люди решили уединиться, но сделали это неудачно. В результате 21-летний парень решил показать свое недовольство при помощи ножа, и не менее 86 раз ударил им подругу. Девушка скончалась на месте.
После случившегося парень сбежал, но спустя время вернулся, чтобы совершить еще одно преступление: из квартиры убитой омич украл 10 тыс рублей. Позже парень все же обратился в полицию и признался в содеянном.
Омский областной суд признал омича виновным по п. п. «в, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство с особой жестокостью лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии» и ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Парня приговорили к 15 годам и 4 месяцам колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год. Вдобавок к этому омичу предстоит выплатить отцу погибшей девушки 2 млн рублей, отметили в прокуратуре.
Отмечается, что пока судебный акт в силу не вступил.