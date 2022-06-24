Размер маткапитала на 1го ребенка к 2025 году может вырасти до 680 тыс рублей

RT со ссылкой на РИА приводит указанные в проекте прогнозируемые размеры материнского капитала с учетом индексации. «В 2023 г – на рождение 1-го ребенка 616.3 тыс руб, на 2-го – 814.4 тыс руб; в 2024 г – на рождение 1-го ребенка 653.9 тыс руб, на 2-го – 864.1 тыс руб; в 2025 г – на рождение 1-го ребенка 680.1 тыс руб, на 2-го – 898.7 тыс руб», – указано в проекте.