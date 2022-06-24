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Размер маткапитала на 1го ребенка к 2025 году может вырасти до 680 тыс рублей

24 июня, 16:39
К 2025 году размер материнского капитала на первенца в семье возможно достигнет 680 тысяч рублей.

Такие цифры указаны в проекте основных характеристик бюджета Пенсионного фонда России (ПФР), который был направлен в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений. 

RT со ссылкой на РИА приводит указанные в проекте прогнозируемые размеры материнского капитала с учетом индексации. «В 2023 г – на рождение 1-го ребенка 616.3 тыс руб, на 2-го – 814.4 тыс руб; в 2024 г – на рождение 1-го ребенка 653.9 тыс руб, на 2-го – 864.1 тыс руб; в 2025 г – на рождение 1-го ребенка 680.1 тыс руб, на 2-го – 898.7 тыс руб», – указано в проекте.

Ранее Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в РФ, внесла предложение о предоставлении права семьям использовать маткапитал  для оказания медпомощи ребенку.

Инициативу прокомментировала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она отметила, что можно рассмотреть возможность привлечения маткапитала к вопросам, регулирующимся с помощью благотворительного фонда. Она подчеркнула актуальность данного вопроса.

#Ольга Земскова
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