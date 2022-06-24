После майской трагедии омские погорельцы получили выплаты

Сейчас 87 человек уже получили выплаты, общая сумма составила более 100 млн рублей. В среднем на семью приходится от 900 тыс до 3.5 млн рублей. Еще 38 млн рублей распределят между теми, у кого на момент пожара было в собственности другое жилье.