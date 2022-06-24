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После майской трагедии омские погорельцы получили выплаты

После майской трагедии омские погорельцы получили выплаты

24 июня, 12:03
Фото: 1MI

Омские погорельцы получили выплаты в размере 100 млн рублей

Размер выплат составит 100 млн рублей.

Заместитель председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко провела совещание, на котором шла речь ликвидации последствий пожаров в Омской, Новосибирской, Кемеровской, Иркутской, Курганской областях и Красноярском крае. В Омской области сильнейшие пожары произошли 6 и 7 мая. Огонь уничтожил 126 домов, в которых жил 391 человек.

Все пострадавшие получили единовременную материальную помощь на общую сумму более 10 млн рублей. Что касается социальных выплат, то на эти цели собираются потратить 360 млн рублей.

Сейчас 87 человек уже получили выплаты, общая сумма составила более 100 млн рублей. В среднем на семью приходится от 900 тыс до 3.5 млн рублей. Еще 38 млн рублей распределят между теми, у кого на момент пожара было в собственности другое жилье.

Что касается детей из семей погорельцев, то им предоставили путевки в оздоровительные лагеря. Продолжаются аварийно-восстановительные работы. Их общая стоимость составила 24 млн рублей.

#Вероника Жукова#Общество#Омск#Новости#Выплаты#Пожары
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