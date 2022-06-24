Крупнейшая солнечная электростанция начала работать в Якутии

В этом месте находится полюс холода России с минимальной зафиксированной температурой минус 67,8 градусов. Благодаря энергии солнца, снизится нагрузка на дизели весной и летом. Это сделают объединенные элементы энергокомплекса с помощью автоматизированной системы управления. Это позволит снизить расход топлива на 28 процентов или примерно на 300 тонн ежегодно. Что уменьшит объемы негативного воздействия на окружающую среду.