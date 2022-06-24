Германия обвинила Россию в "экономической атаке" на Евросоюз

На прошлой неделе «Газпром» объявил о 60-процентном сокращении объема подачи природного газа в ФРГ через "Северный поток-1". Российский концерн аргументировал свое решение тем, что после ремонтных работ в Канаде не вернули турбины с насосной станции. Официальная Оттава назвала причиной антироссийские санкции.