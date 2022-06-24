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Германия обвинила Россию в "экономической атаке" на Евросоюз

Германия обвинила Россию в "экономической атаке" на Евросоюз

24 июня, 21:37
Фото: pxhere.com
Немецкая власть предъявила России обвинение в начале "экономической атаки” на Европейский союз. Германия указала здесь на ограничение поставок природного газа на континент через трубопровод "Северный поток-1".

Из заявления министра экономики ФРГ Роберта Хабека следует, что российские власти пытаются посеять страх среди европейцев, пишет Pravda.Ru. Сложившаяся на сегодняшний день ситуация с поставками «голубого» топлива грозит миру кризисом, который окажется серьезнее пандемийного, полагает Хабек.

На прошлой неделе «Газпром» объявил о 60-процентном сокращении объема подачи природного газа в ФРГ через "Северный поток-1". Российский концерн аргументировал свое решение тем, что после ремонтных работ в Канаде не вернули турбины с насосной станции. Официальная Оттава назвала причиной антироссийские санкции.

Власти Канады рассматривают сейчас возможные варианты отправки ключевых деталей таким образом, чтобы не нарушить ограничения.

Следует отметить, что сокращение газовых поставок Россией оказало влияние на потоки из ФРГ в другие государства Европы. В их числе – Чехия, Австрия и Франция. Европейский союз вынужденно пошел в итоге на введение чрезвычайных мер по сокращению потребления сырья.

На ежегодное техобслуживание "Северный поток-1" остановят 11 июля. Брюссель не исключает, что поставки газа по трубопроводу больше не возобновятся.

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