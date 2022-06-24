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Экономист оценила запрет использования фунтов стерлингов в РФ

24 июня, 14:31
Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская прокомментировала сообщение о том, что Великобритания ввела новые санкции.

 Они предусматривают запрет экспорта и использование фунтов стерлингов и банкнот стран ЕС в РФ.

Она отметила, что этот запрет не повлияет на жизнь россиян. Об этом пишет RT.

Лебединская также сказала, что возможна вспышка ажиотажа, но непродолжительная. Всегда можно уйти в монеты либо слитки драгоценных металлов для защиты от девальвации.

По ее мнению для предпринимательства сохраняется безналичная конвертация.

Она объяснила, что компании и раньше искали запасные валюты для контрактов. Этот процесс сейчас ускоряется. 

#Ольга Земскова
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