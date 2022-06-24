Экономист оценила запрет использования фунтов стерлингов в РФ

Они предусматривают запрет экспорта и использование фунтов стерлингов и банкнот стран ЕС в РФ.
Она отметила, что этот запрет не повлияет на жизнь россиян. Об этом пишет RT.
Лебединская также сказала, что возможна вспышка ажиотажа, но непродолжительная. Всегда можно уйти в монеты либо слитки драгоценных металлов для защиты от девальвации.
По ее мнению для предпринимательства сохраняется безналичная конвертация.
Она объяснила, что компании и раньше искали запасные валюты для контрактов. Этот процесс сейчас ускоряется.