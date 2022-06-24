Более 4-х млн туристов посетили Краснодарский край в этом году

infox.ru сообщает, что краснодарские власти объявили, что для гостей двери региона открыты всегда. Россияне могут разместиться в гостиницах различной степени комфорта. На берегу моря отдыхающих ожидают всевозможные развлечения: термальные источники, винные коллекции, предлагается также агротуризм и другие направления рекреационной сферы.