Город55
ГлавноеВсе новости

Более 4-х млн туристов посетили Краснодарский край в этом году

24 июня, 10:23
С начала 2022 года в регионе побывало более 4,5 млн путешественников. Такие данные озвучил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

infox.ru сообщает, что краснодарские власти объявили, что для гостей двери региона открыты всегда. Россияне могут разместиться в гостиницах различной степени комфорта. На берегу моря отдыхающих ожидают всевозможные развлечения: термальные источники, винные коллекции, предлагается также агротуризм и другие направления рекреационной сферы.

По словам Кондратьева, Кубань принимает путешественников из различных регионов России. В нынешнем сезоне Сочи посетило 2,2 млн. туристов, 580 тыс. —  Геленджик, 560 тыс. — в Анапу.

В настоящее время гостиницы черноморского побережья заняты на 70%, Азовского — на 63%. Тот же объем брони сохранится на все лето.

#Ольга Земскова
Подпишитесь
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
Обвиненный в домогательствах к школьнице омский педагог преподавал робототехнику
Вчера, 14:42
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18