Tikkurila уходит с российского рынка

В сообщении, опубликованном на сайте Tikkurila, отмечается: компания не в состоянии продолжать устойчивую работу даже на минимальном уровне, в связи с этим принято решение уйти с российского рынка. Среди возможных вариантов дальнейшего развития событий — контролируемый уход с рынка РФ или продажа бизнеса.