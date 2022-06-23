Tikkurila уходит с российского рынка

Финский производитель лакокрасочной продукции Tikkurila принял решение о закрытии бизнеса в России, сообщает 360tv.ru. Бренд принадлежит компании PPG, у которой на территории РФ есть три предприятия.
Официальные представители Tikkurila заявили, что в России велись продажи минимальной части продукции — для того, чтобы иметь возможность платить сотрудникам заработную плату. Производитель красок поддерживал санкции против РФ и не сотрудничал с российскими госпредприятиями, компаниями, занятыми в авиации, нефтегазовой отрасли.
В сообщении, опубликованном на сайте Tikkurila, отмечается: компания не в состоянии продолжать устойчивую работу даже на минимальном уровне, в связи с этим принято решение уйти с российского рынка. Среди возможных вариантов дальнейшего развития событий — контролируемый уход с рынка РФ или продажа бизнеса.
В Tikkurila заявили, что вся прибыль, которую компания получила от работы PPG на российском рынке в 2022 году, будет передана в пользу НКО, оказывающим гуманитарную помощь.