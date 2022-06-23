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Эксперт заявил о необратимости климатических изменений на планете

24 июня, 00:05
По словам зампреда Общественного совета при Росприроднадзоре Андрея Нагибина, климатические условия становятся более жесткими и ситуацию уже невозможно исправить.

Нагибин отметил, что какие-то глобальные стихийные бедствия не ожидаются, но условия постоянно ухудшаются. В качестве примера он привел ежегодные лесные пожары в США, Европе, Африке и Сибири, пишет iz.ru.  

Эксперт рассказал и об изменениях температуры. Например, в Перу отмечаются заморозки до минус 20 градусов, а на других территориях температура каждый год растет на 2 градуса.

Россия, по мнению Нагибина, за счет своего географического положения хорошо готова к климатическим изменениям. Преимущественно северное расположение страны защищает ее от опустынивания территорий из-за засухи, с которым сталкиваются южные страны.

 

#Ольга Земскова
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