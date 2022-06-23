Эксперт заявил о необратимости климатических изменений на планете

Нагибин отметил, что какие-то глобальные стихийные бедствия не ожидаются, но условия постоянно ухудшаются. В качестве примера он привел ежегодные лесные пожары в США, Европе, Африке и Сибири, пишет iz.ru.
Эксперт рассказал и об изменениях температуры. Например, в Перу отмечаются заморозки до минус 20 градусов, а на других территориях температура каждый год растет на 2 градуса.
Россия, по мнению Нагибина, за счет своего географического положения хорошо готова к климатическим изменениям. Преимущественно северное расположение страны защищает ее от опустынивания территорий из-за засухи, с которым сталкиваются южные страны.