Бурков рассказал о модернизации омского здравоохранения в пандемийный год

Сегодня, 23 июня, в годовом отчете депутатам Заксобрания губернатор Александр Бурков затронул тему здравоохранения. По его словам, омская медицина в 2021 году справилась с вызовами пандемии. За год вакцинировались от коронавируса 1 млн человек, что помогло нормализировать эпидемиологическую обстановку.
«Но о полном контроле над COVID говорить пока рано. Вакцинация по-прежнему необходима для поддержания коллективного иммунитета. Только так мы сможем прекратить распространение коронавируса», — отметил губернатор.
В 2021 году удалось существенно модернизировать лечебную базу омского здравоохранения. Переоснастили региональный сосудистый центр и два первичных сосудистых отделения, куда поставили 260 единиц новой медтехники. Также новым оборудованием укомплектовали онкодиспансер — закуплено 67 единиц техники, что расширило возможности оказания медпомощи пациентам с онкологией.
В Таре на базе местной ЦРБ создали современный центр амбулаторной онкологической помощи. Теперь жители севера рагиона смогут проходить обследования и лечение, включая химиотерапию, не выезжая в областной центр.
50 больниц и фельдшерско-акушерских пунктов в области капитально отремонтировали в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Для ЦРБ поставили более тысячи единиц медицинского оборудования и 129 автомобилей.
В этом году капитальный ремонт запланирован на 30 медицинских объектах.
Завершилась трехлетняя программа строительства ФАПов, но на этом работа не остановится.
«В этом году мы запускаем новую масштабную программу строительства ФАПов и врачебных амбулаторий. В ближайшие четыре года мы планируем построить 120 ФАПов и амбулаторий», — рассказал губернатор.