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Бурков рассказал о модернизации омского здравоохранения в пандемийный год

Бурков рассказал о модернизации омского здравоохранения в пандемийный год

23 июня, 11:29
Фото: omskportal.ru
Система успешно прошла испытание на прочность, заявил глава региона.

Сегодня, 23 июня, в годовом отчете депутатам Заксобрания губернатор Александр Бурков затронул тему здравоохранения. По его словам, омская медицина в 2021 году справилась с вызовами пандемии. За год вакцинировались от коронавируса 1 млн человек, что помогло нормализировать эпидемиологическую обстановку.

«Но о полном контроле над COVID говорить пока рано. Вакцинация по-прежнему необходима для поддержания коллективного иммунитета. Только так мы сможем прекратить распространение коронавируса», — отметил губернатор.

В 2021 году удалось существенно модернизировать лечебную базу омского здравоохранения. Переоснастили региональный сосудистый центр и два первичных сосудистых отделения, куда поставили 260 единиц новой медтехники. Также новым оборудованием укомплектовали онкодиспансер — закуплено 67 единиц техники, что расширило возможности оказания медпомощи пациентам с онкологией.

В Таре на базе местной ЦРБ создали современный центр амбулаторной онкологической помощи. Теперь жители севера рагиона смогут проходить обследования и лечение, включая химиотерапию, не выезжая в областной центр.

50 больниц и фельдшерско-акушерских пунктов в области капитально отремонтировали в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Для ЦРБ поставили более тысячи единиц медицинского оборудования и 129 автомобилей.

В этом году капитальный ремонт запланирован на 30 медицинских объектах.

Завершилась трехлетняя программа строительства ФАПов, но на этом работа не остановится.

«В этом году мы запускаем новую масштабную программу строительства ФАПов и врачебных амбулаторий. В ближайшие четыре года мы планируем построить 120 ФАПов и амбулаторий», — рассказал губернатор.
#Екатерина Чаплинская
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