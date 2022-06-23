Бурков рассказал о модернизации омского здравоохранения в пандемийный год

Сегодня, 23 июня, в годовом отчете депутатам Заксобрания губернатор Александр Бурков затронул тему здравоохранения. По его словам, омская медицина в 2021 году справилась с вызовами пандемии. За год вакцинировались от коронавируса 1 млн человек, что помогло нормализировать эпидемиологическую обстановку.