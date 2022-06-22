Город55
ГлавноеВсе новости
РЭО: Финподдержка резидентов экотехнопарков может составить 17,6 млрд рублей

РЭО: Финподдержка резидентов экотехнопарков может составить 17,6 млрд рублей

22 июня, 15:10
Фото: pixabay
Российский экологический оператор (РЭО) выделит 10 миллиардов рублей на создание инфраструктуры экотехнопарков. Их в ближайшие два года построят в восьми российских регионах.

Уже 25 фирм выразили желание войти в число резидентов восьми экотехнопарков, чтобы возвести в них мощности для утилизации и обработки мусора на сумму более 17,6 миллиарда рублей. Об этом информирует vedomosti.ru.

На территории экотехнопарков появятся организации по утилизации отходов. Они обеспечат вовлечение в хозяйственный оборот до 1,1 миллиона тонн вторичных ресурсов в год. В целом размер федеральных инвестиций в развитие инфраструктуры каждого экотехнопарка будет достигать одного миллиарда рублей. Всего власти России выделили на строительство экотехнопарков 10 миллиардов рублей, сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Деньги на покрытие 90% затрат резидентов возьмут из средств, которые получат от размещения облигаций РЭО. Резидент обязан вернуть эти деньги за 12 лет. Оставшиеся 10% вложат сами резиденты, подчеркнул Денис Буцаев.

Экотехнопарки — это новый качественный шаг в создании производств по комплексному обращению как с ТКО, так и с промышленным мусором. Его тоже станут вовлекать во вторичный оборот, пояснил директор по технологиям, глава департамента развития технологий, инфраструктуры обращения с отходами и службы технического заказчика РЭО Олег Шияновский.

Так, до конца 2024 года планируется возвести восемь экотехнопарков на Кубани, в Приморье, на Ставрополье, в Подмосковье, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской и Челябинской областях. В нынешнем году запустят процесс проектирования объектов и получения государственной экспертизы. К началу 2023 года Российскому экологическому оператору вместе с субъектами РФ необходимо создать проектно-сметную документацию на постройку инфраструктуры для экотехнопарков. Создание всех экотехнопарков завершится в 2024 году.

По словам главы РЭО, экотехнопарки нужны для построения экономики замкнутого цикла и выполнения задач национального проекта «Экология»: сортировка к 2030 году 100% мусора и сокращение объемов его захоронения на 50%.

Подпишитесь
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
Обвиненный в домогательствах к школьнице омский педагог преподавал робототехнику
Вчера, 14:42
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18