РЭО: Финподдержка резидентов экотехнопарков может составить 17,6 млрд рублей

Так, до конца 2024 года планируется возвести восемь экотехнопарков на Кубани, в Приморье, на Ставрополье, в Подмосковье, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской и Челябинской областях. В нынешнем году запустят процесс проектирования объектов и получения государственной экспертизы. К началу 2023 года Российскому экологическому оператору вместе с субъектами РФ необходимо создать проектно-сметную документацию на постройку инфраструктуры для экотехнопарков. Создание всех экотехнопарков завершится в 2024 году.