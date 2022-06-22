РЭО: Финподдержка резидентов экотехнопарков может составить 17,6 млрд рублей

Уже 25 фирм выразили желание войти в число резидентов восьми экотехнопарков, чтобы возвести в них мощности для утилизации и обработки мусора на сумму более 17,6 миллиарда рублей. Об этом информирует vedomosti.ru.
На территории экотехнопарков появятся организации по утилизации отходов. Они обеспечат вовлечение в хозяйственный оборот до 1,1 миллиона тонн вторичных ресурсов в год. В целом размер федеральных инвестиций в развитие инфраструктуры каждого экотехнопарка будет достигать одного миллиарда рублей. Всего власти России выделили на строительство экотехнопарков 10 миллиардов рублей, сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.
Деньги на покрытие 90% затрат резидентов возьмут из средств, которые получат от размещения облигаций РЭО. Резидент обязан вернуть эти деньги за 12 лет. Оставшиеся 10% вложат сами резиденты, подчеркнул Денис Буцаев.
Экотехнопарки — это новый качественный шаг в создании производств по комплексному обращению как с ТКО, так и с промышленным мусором. Его тоже станут вовлекать во вторичный оборот, пояснил директор по технологиям, глава департамента развития технологий, инфраструктуры обращения с отходами и службы технического заказчика РЭО Олег Шияновский.
Так, до конца 2024 года планируется возвести восемь экотехнопарков на Кубани, в Приморье, на Ставрополье, в Подмосковье, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской и Челябинской областях. В нынешнем году запустят процесс проектирования объектов и получения государственной экспертизы. К началу 2023 года Российскому экологическому оператору вместе с субъектами РФ необходимо создать проектно-сметную документацию на постройку инфраструктуры для экотехнопарков. Создание всех экотехнопарков завершится в 2024 году.
По словам главы РЭО, экотехнопарки нужны для построения экономики замкнутого цикла и выполнения задач национального проекта «Экология»: сортировка к 2030 году 100% мусора и сокращение объемов его захоронения на 50%.