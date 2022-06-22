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Экономист Марголин оценил падение курса доллара ниже 55 рублей

22 июня, 23:05
Проректор РАНХиГС, директор Института финансов и устойчивого развития Андрей Марголин оценил информацию о том, что курс доллара в процессе торгов составил менее 55 рублей.

Он отметил, что с психологической точки зрения, приятно видеть, что рубль укрепился. Но при этом Россия все-таки продает свои энергоресурсы на мировом рынке, несмотря на санкционное давление. Об этом пишет RT.

Он считает, что на данный момент можно говорить о «переукреплении рубля».

В этих условиях РФ в ходе поставок в другие страны прежнего объема продукции получает меньший объем выручки в рублях.

А при более удобном курсе, к примеру, 70 рублей за один доллар, Россия получала бы намного больше рублей, которые нужны для развития экономической сферы. 

#Ольга Земскова
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