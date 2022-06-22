Экономист Марголин оценил падение курса доллара ниже 55 рублей

Он отметил, что с психологической точки зрения, приятно видеть, что рубль укрепился. Но при этом Россия все-таки продает свои энергоресурсы на мировом рынке, несмотря на санкционное давление. Об этом пишет RT.
Он считает, что на данный момент можно говорить о «переукреплении рубля».
В этих условиях РФ в ходе поставок в другие страны прежнего объема продукции получает меньший объем выручки в рублях.
А при более удобном курсе, к примеру, 70 рублей за один доллар, Россия получала бы намного больше рублей, которые нужны для развития экономической сферы.