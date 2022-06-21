Путин поручил оказать материальную помощь омским погорельцам

Накануне, 20 июня, президент России Владимир Путин подписал указ, в котором говорится о мерах по ликвидации пожаров в некоторых регионах. В их числе находится Омская область.
В документе говорится, что до 1 июля губернаторы должны обеспечить единовременную материальную помощь гражданам, которые пострадали от пожаров. До 1 августа должны оказать меры социальной поддержки тем, у кого сгорело жилье.
А до 15 ноября должно завершиться восстановление первоочередных объектов инфраструктуры. Еще к этому сроку необходимо отремонтировать и построить новое жилье.
Также нужно организовать отдых и оздоровление детей, которые пострадали от пожаров. Кроме того, до 1 сентября Центральный банк России должен проработать вопрос о реструктуризации кредитов для погорельцев.
Напомним, крупные пожары охватили область в начале мая. В Называевске выгорело шесть улиц, сильно пострадала от огня Новоалександровка и еще несколько сел и деревень.