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Путин поручил оказать материальную помощь омским погорельцам

Путин поручил оказать материальную помощь омским погорельцам

21 июня, 09:22
Фото: kremlin.ru
Омские погорельцы получат выплаты.

Накануне, 20 июня, президент России Владимир Путин подписал указ, в котором говорится о мерах по ликвидации пожаров в некоторых регионах. В их числе находится Омская область.

В документе говорится, что до 1 июля губернаторы должны обеспечить единовременную материальную помощь гражданам, которые пострадали от пожаров. До 1 августа должны оказать меры социальной поддержки тем, у кого сгорело жилье.

А до 15 ноября должно завершиться восстановление первоочередных объектов инфраструктуры. Еще к этому сроку необходимо отремонтировать и построить новое жилье.

Также нужно организовать отдых и оздоровление детей, которые пострадали от пожаров. Кроме того, до 1 сентября Центральный банк России должен проработать вопрос о реструктуризации кредитов для погорельцев.

Напомним, крупные пожары охватили область в начале мая. В Называевске выгорело шесть улиц, сильно пострадала от огня Новоалександровка и еще несколько сел и деревень.

#Вероника Жукова#Общество
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