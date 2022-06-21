Город55
ГлавноеВсе новости
«АвтоВАЗ» рассмотрит возможность снижения цен на автомобили Lada

«АвтоВАЗ» рассмотрит возможность снижения цен на автомобили Lada

21 июня, 21:45
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Руководство компании «АвтоВАЗ» планирует обсудить с поставщиками запчастей возможные варианты уменьшения стоимости автомобилей Lada.

Об этом в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022) заявил глава Самарской области Дмитрий Азаров, пишет pravda.ru со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, уже в ближайшие дни региональные власти совместно с руководством «АвтоВАЗа» проведут конференцию поставщиков, где будет обсуждаться этот вопрос. Азаров пояснил, что вопрос стоимости автомобилей Lada возник с подачи российского лидера Владимира Путина, который в ходе тематического совещания обратился к производителям с призывом подумать над снижением цены на выпускаемые машины. Также, по словам главы Самарского региона, цены на машины Lada могут упасть из-за снижения стоимости металла.

Подпишитесь
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
Обвиненный в домогательствах к школьнице омский педагог преподавал робототехнику
Вчера, 14:42
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18