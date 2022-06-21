«АвтоВАЗ» рассмотрит возможность снижения цен на автомобили Lada

По его словам, уже в ближайшие дни региональные власти совместно с руководством «АвтоВАЗа» проведут конференцию поставщиков, где будет обсуждаться этот вопрос. Азаров пояснил, что вопрос стоимости автомобилей Lada возник с подачи российского лидера Владимира Путина, который в ходе тематического совещания обратился к производителям с призывом подумать над снижением цены на выпускаемые машины. Также, по словам главы Самарского региона, цены на машины Lada могут упасть из-за снижения стоимости металла.