В ростовском зоопарке рассказали, что им регулярно пытаются сдать хищников

Жадоба пояснил: зоопарк, как правило, отказывается принимать таких животных, потому что для каждого нового “постояльца” необходим отдельный вольер, который к тому же должен соответствовать всем необходимым требованиям безопасности. К примеру, медведя в неподготовленный специальным образом вольер заселять нельзя, так как эти животные копают землю и могут легко сделать подкоп.