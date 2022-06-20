В ростовском зоопарке рассказали, что им регулярно пытаются сдать хищников

По его словам, в год таких желающих набирается два-три десятка. Люди сначала заводят себе домой крупных хищных зверей, а потом, когда наиграются с ними, пытаются отдать питомцев в зоопарк, пишет pravda.ru со ссылкой на rostovgazeta.ru.
Жадоба пояснил: зоопарк, как правило, отказывается принимать таких животных, потому что для каждого нового “постояльца” необходим отдельный вольер, который к тому же должен соответствовать всем необходимым требованиям безопасности. К примеру, медведя в неподготовленный специальным образом вольер заселять нельзя, так как эти животные копают землю и могут легко сделать подкоп.
В завершение директор зоопарка рекомендовал тем, кто заводит таких животных, брать за них ответственность на себя и быть готовыми создавать им все необходимые условия.