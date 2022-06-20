Город55
ГлавноеВсе новости
В ростовском зоопарке рассказали, что им регулярно пытаются сдать хищников

В ростовском зоопарке рассказали, что им регулярно пытаются сдать хищников

20 июня, 13:14
Фото: pxhere.com/
Директор зоопарка Ростова-на Дону Александр Жадоба рассказал журналистам, что местные жители частенько пытаются пристроить в городской зоосад хищных животных — таких как медведи или львы.

По его словам, в год таких желающих набирается два-три десятка. Люди сначала заводят себе домой крупных хищных зверей, а потом, когда наиграются с ними, пытаются отдать питомцев в зоопарк, пишет pravda.ru со ссылкой на rostovgazeta.ru.

Жадоба пояснил: зоопарк, как правило, отказывается принимать таких животных, потому что для каждого нового “постояльца” необходим отдельный вольер, который к тому же должен соответствовать всем необходимым требованиям безопасности. К примеру, медведя в неподготовленный специальным образом вольер заселять нельзя, так как эти животные копают землю и могут легко сделать подкоп.

В завершение директор зоопарка рекомендовал тем, кто заводит таких животных, брать за них ответственность на себя и быть готовыми создавать им все необходимые условия.

Подпишитесь
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
Обвиненный в домогательствах к школьнице омский педагог преподавал робототехнику
Вчера, 14:42
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18