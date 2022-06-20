Частная компания в Омске пытается отсудить лыжную базу на Березовой

С 2017 года на горизонте появилось ООО «Черномор», которое получило землю в субаренду и начало активное строительство. Депстрой пытался расторгнуть договор аренды, однако «Черномор» добился в суде его продления на три года и успел возвести комплекс на 90%. Впрочем, департамент отозвал разрешение на строительство в связи и отсутствием прав у субарендатора на участок, и арбитражный суд поддержал это решение. Однако в 2019 году компанию признали собственником объекта незавершенного строительства, и теперь она начала добиваться разрешения уже на ввод в эксплуатацию почти готового объекта.