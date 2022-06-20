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Частная компания в Омске пытается отсудить лыжную базу на Березовой

Частная компания в Омске пытается отсудить лыжную базу на Березовой

20 июня, 14:21
Фото: 1МI
Популярное у омичей место для занятий спортом хотят «прибрать к рукам».

В Омске под судебную тяжбу попала территория спортивной базы на улице Березовой. Компания ООО «Черномор» намеревается открыть там частный спортивно-оздоровительный комплекс и сейчас оспаривает в суде отказ департамента строительства в выдаче разрешения на эксплуатацию. В случае, если суд встанет на ее сторону, популярная площадка будет изъята у спортсменов и горожан.

История тяжбы уходит еще в 2016 год. Тогда муниципальную землю площадью 19.7 тыс кв. на Березовой, 4 арендовала компания ООО «Регионстрой» и в суде добилась разрешения на строительство нового комплекса, несмотря на отказ депстроя. Застройщик откорректировал проектную документацию так, чтобы поле для мини-футбола, волейбольная площадка, трибуны и тренировочная площадка для собак были выведены в отдельные некапитальные объекты.

С 2017 года на горизонте появилось ООО «Черномор», которое получило землю в субаренду и начало активное строительство. Депстрой пытался расторгнуть договор аренды, однако «Черномор» добился в суде его продления на три года и успел возвести комплекс на 90%. Впрочем, департамент отозвал разрешение на строительство в связи и отсутствием прав у субарендатора на участок, и арбитражный суд поддержал это решение. Однако в 2019 году компанию признали собственником объекта незавершенного строительства, и теперь она начала добиваться разрешения уже на ввод в эксплуатацию почти готового объекта.

В октябре 2020 года деспрой вновь выдал отказ, найдя у застройщика многочисленные несостыковки с изначальным проектом. Поле для футбола, волейбольная площадка и площадка для собак не являются частями капитального строительства, фактическая площадь застройки не соответствует разрешенной.

Теперь «Черномор» вновь пытается оспорить этот отказ. В этом случае город лишится важного спортивного объекта, как и в иcтории с разрушением картодрома ДОСААФ. Спортивное сообщество призывает сохранить базу на Березовой.

 «Эта территория десятилетиями служила делу развития зимних видов спорта. Здесь тренируются, в том числе, спортсмены, составляющие славу российского спорта и забирать у них возможность полноценно осуществлять тренировочный процесс это в корне неправильно. Помимо того здесь проводятся соревнования среди любителей, занимается много детей и подростков. Куда, по мнению обозначенной фирмы, они должны пойти? Обращаюсь ко всем, от кого это зависит: оставьте землю тем, кому она, действительно нужна: горожанам», - сказал  заслуженный тренер России по биатлону, тренировавший в том числе Яну Романову, Владимир Анисимов.

 

#Екатерина Чаплинская
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