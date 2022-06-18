Театр медицинских действий. Как работают омские хирурги в одном из сложных отделений

За два года пандемии мы привыкли к тому, что медики на передовой — это «красная зона». Другие болезни и увечья будто отошли на второй план. Перед Днем медицинского работника, который отмечается 19 июня, Город55 решил посетить приемное отделение хирургии ГБ-1, где принимают самых «тяжелых» пациентов. Вахты здесь — такой же не видимый здоровыми людьми фронт, как в ковидариях, но вспоминают о нем гораздо реже. Мы пообщались с врачами о насущном: изнурительных сменах, эмоциональном истощении и способах психологической разгрузки.