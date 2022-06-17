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Президент Путин обновил состав омских судов

Президент Путин обновил состав омских судов

17 июня, 13:07
Фото: 1MI
Судей назначили в несколько районный судов.

Президент России Владимир Путин подписал указ «О назначении судей федеральных судов», где в числе прочих упоминаются судьи из Омской области.

Согласно документу, новым судьей Омского областного суда стал Олег Неделько. До назначения он трудился в Октябрьском районном суде. В том же документе говорится о назначении Юлии Носачевой на должность судьи Полтавского районного суда.

Судьей Восьмого арбитражного апелляционного суда в Омске утвержден Евгений Халявин. До назначения он работал в Арбитражном суде Тюменской области.

#Ольга Акамова#Общество#Новости#Омская область#Суд#Судья#Владимир Путин#Назначение
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