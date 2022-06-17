Президент Путин обновил состав омских судов

Президент России Владимир Путин подписал указ «О назначении судей федеральных судов», где в числе прочих упоминаются судьи из Омской области.
Согласно документу, новым судьей Омского областного суда стал Олег Неделько. До назначения он трудился в Октябрьском районном суде. В том же документе говорится о назначении Юлии Носачевой на должность судьи Полтавского районного суда.
Судьей Восьмого арбитражного апелляционного суда в Омске утвержден Евгений Халявин. До назначения он работал в Арбитражном суде Тюменской области.