Новый маршрут. Из Омска в Ачаир снова отправят теплоход

В паблике «Омский теплоход» говорится, что после долгого перерыва из Омска начнет ходить теплоход в Ачаир. Омичи смогут по Иртышу добраться до Ачаирского монастыря.
Рейсы будут осуществляться на теплоходе «Заря Югры». Первый рейс должен был состояться в воскресенье, 19 июня, в 13:00. Время в пути — 2 часа в Ачаир и 1.5 часа в Омск. Стоимость билета равна 700 рублей в одну сторону, детский билет — 300 рублей.
Полное расписание рейсов теплохода появится на следующие неделе, сообщается в паблике.
Отметим, что рейсы теплохода в Ачаирский монастырь не осуществлялись с момента крушения теплохода «Полесье» в 2013 году.
Обновлено: омский речной порт скорректировал расписание теплохода. Предполагается, что первый рейс отправится из Омска только в следующую пятницу и будет ходить дважды в день три дня в неделю - пятницу, субботу и воскресенье.