Новый маршрут. Из Омска в Ачаир снова отправят теплоход

Рейсы будут осуществляться на теплоходе «Заря Югры». Первый рейс должен был состояться в воскресенье, 19 июня, в 13:00. Время в пути — 2 часа в Ачаир и 1.5 часа в Омск. Стоимость билета равна 700 рублей в одну сторону, детский билет — 300 рублей.