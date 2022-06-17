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Новый маршрут. Из Омска в Ачаир снова отправят теплоход

Новый маршрут. Из Омска в Ачаир снова отправят теплоход

17 июня, 17:55
Фото: 1MI

Из Омска в Ачаир возобновят маршрут теплохода

Первый за 9 лет рейс состоится в воскресенье.

В паблике «Омский теплоход» говорится, что после долгого перерыва из Омска начнет ходить теплоход в Ачаир. Омичи смогут по Иртышу добраться до Ачаирского монастыря.

Рейсы будут осуществляться на теплоходе «Заря Югры». Первый рейс должен был состояться в воскресенье, 19 июня, в 13:00. Время в пути — 2 часа в Ачаир и 1.5 часа в Омск. Стоимость билета равна 700 рублей в одну сторону, детский билет — 300 рублей.

Полное расписание рейсов теплохода появится на следующие неделе, сообщается в паблике.

Отметим, что рейсы теплохода в Ачаирский монастырь не осуществлялись с момента крушения теплохода «Полесье» в 2013 году.

Обновлено: омский речной порт скорректировал расписание теплохода. Предполагается, что первый рейс отправится из Омска только в следующую пятницу и будет ходить дважды в день три дня в неделю - пятницу, субботу и воскресенье.

#Ольга Акамова#Новости#Город#Омская область#Теплоход#Рейсы#Река
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