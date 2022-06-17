На площадке ЕР главы регионов рассказали о реализации народной программы

На Петербургском международном экономическом форуме была организована работа площадки партии “Единая Россия”, на которой главы регионов рассказали об итогах развития субъектов: реализации программы социальной газификации, модернизации отделений почты, возведения, реконструкции и модернизации объектов образования, культуры и спорта.
Издание rostovgazeta.ru пишет, что на площадке партии сообщили о проектах, которые реализуются по инициативе “Единой России”. По словам главы центрального исполкома ЕР Александра Сидякина, народная программа - это конкретные объекты, которые будут возведены в субъектах Российской Федерации. При этом приоритеты народной программы сохраняются и, в первую очередь, это относится к мерам поддержки семей с детьми.
Секретарь регионального отделения ЕР в Нижнем Новгороде, глава региона Андрей Никитин заявил, что еще одним важным решением являются социальные контракты. По решению президента России Владимира Путина была увеличена их сумма на предпринимательство и ведение личных подсобных хозяйств.
В некоторых российских регионах предложения партии ЕР стимулировали рост финансирования на социальную поддержку. К примеру, в Самарской области бюджет только на социальные контракты вырос до шестидесяти шести миллиардов рублей. Об этом рассказал глава региона, секретарь регионального отделения партии Дмитрий Азаров.
Социальная газификация также является важным направлением народной программы ЕР. Глава «Газпром межрегионгаза» и ООО «Газпром газификация» Сергей Густов пояснил, что уже свыше шестисот тысяч заявок было принято на участие в программе. По его словам, к 2030 году в регионах газификация должна достигать уровня в восемьдесят три процента.
Также осуществляется активная реализация программы по капитальному ремонту школ в восьмидесяти регионах Российской Федерации. Координатор направления народной программы «Современное образование и передовая наука», председатель комитета Государственной думы по просвещению Ольга Казакова сказала, что в рамках реализации программы за пять лет будет отремонтировано семь тысяч триста средних образовательных учреждений.
Заместитель секретаря генерального совета “Единой России” Анна Кузнецова отметила, что народная программа ЕР является гибким документом, который изначально предусматривает возможность внесения изменений с учетом ситуации.
По сообщению на сайте ER.ru, одной из основных задач партии является гуманитарная миссия в ЛДНР. В рамках проведения ПМЭФ для ее развития гуманитарный центр ЕР в лице главы центрального исполкома “Единой России” Александра Сидякина, глава Донбасса Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник подписали соответствующие соглашения.