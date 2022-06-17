На площадке ЕР главы регионов рассказали о реализации народной программы

Издание rostovgazeta.ru пишет, что на площадке партии сообщили о проектах, которые реализуются по инициативе “Единой России”. По словам главы центрального исполкома ЕР Александра Сидякина, народная программа - это конкретные объекты, которые будут возведены в субъектах Российской Федерации. При этом приоритеты народной программы сохраняются и, в первую очередь, это относится к мерам поддержки семей с детьми.