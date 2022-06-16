Глава РЭО Денис Буцаев объяснил причины проблем с тарифами в мусорной сфере

Глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев раскрыл причины этой проблемы, а также способы ее устранения.
Руководитель РЭО сделал соответствующее заявление в рамках сессии на тему «Экономика замкнутого цикла и экология», которую провели на полях ПМЭФ-2022. В России успешно функционирует сегодня институт региональных операторов, напомнил Буцаев. В общей сложности работает в настоящее время 181 регоператор, и каждый из них довольно устойчив, пишет 360tv.ru. Некоторые проблемы, однако, есть.
Сложившуюся на данный момент ситуацию с тарифами глава РЭО назвал «очень интересной». В 2019 году регионы РФ установили их «не тарифским способом», как объяснил Буцаев.
«Кто сколько захотел, кто сколько посчитал, столько и установили. К чему это привело? Разрыв в тарифах был колоссальный, обоснование хромало, плюс оно никак не было привязано к инвестиционной составляющей, – констатировал глава РЭО. – Инвестиционной составляющей в подавляющем числе субъектов к концу 2019 года не оказалось. Это серьезно тормознуло инвестиционный процесс».
Медленно продолжается, кроме прочего, подготовка субъектов РФ к возведению объектов инфраструктуры. Ключевой проблемой Буцаев назвал здесь отсутствие таких участков на территориях подавляющего большинства регионов нашей страны. Если же таковые имеются, то качество оставляет желать лучшего, отсутствует как экспертиза, так и проектно-сметная документация.
В прошлом году специалисты РЭО отобрали в итоге всего пять проектов, соответствующих требованиям. В текущем году таковых – три. Государство по-прежнему продолжает поддерживать проекты, подчеркнул Буцаев.
Члены российского правительства утвердили в конце 2021 года так называемые зеленые облигации. С рынка можно привлечь сегодня 100 миллиардов рублей и выдать их возможно под субсидированную ставку в пределах четырех или пяти процентов годовых. Глава РЭО уточнил, что речь идет о беспрецедентно недорогих ресурсах в нынешних реалиях – таким образом финансовые средства еще не предлагали, как объяснил эксперт.
Следует отметить, что оператор продолжает оказывать субъектам РФ помощь в выборе участков. В период до 2024 года по плану должны возвести до 850 объектов. Суммарная стоимость их достигнет, по словам Буцаева, приблизительно 450 миллиардов рублей. Принимая во внимание все названные факторы, субъекты РФ просят начинать работу в этом направлении максимально быстро.
«Двигаться к сбору любой конструкции, но эта форма должна подразумевать возможность привлекать инвесторов, привлечения денег на возвратной основе, – заключил Буцаев. – И самое главное — принятие регионами определенной финансовой нагрузки. Мы, конечно, будем помогать, но регионы должны принять это».