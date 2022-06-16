Глава РЭО Денис Буцаев объяснил причины проблем с тарифами в мусорной сфере

«Кто сколько захотел, кто сколько посчитал, столько и установили. К чему это привело? Разрыв в тарифах был колоссальный, обоснование хромало, плюс оно никак не было привязано к инвестиционной составляющей, – констатировал глава РЭО. – Инвестиционной составляющей в подавляющем числе субъектов к концу 2019 года не оказалось. Это серьезно тормознуло инвестиционный процесс».