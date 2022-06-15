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Уволенная со скандалом омский блогер вернулась в медицину

Уволенная со скандалом омский блогер вернулась в медицину

15 июня, 10:00
Фото: 1MI
Экс-фельдшер омской скорой Екатерина Табанова нашла новую работу после резонансного увольнения.

Как сообщила корреспонденту Города55 Екатерина Табанова, ее новая деятельность частично связана с медициной. Сейчас она проходит стажировку. По ее словам, на новом месте в курсе, из-за чего она ушла с предыдущей работы, и коллектив относится к этому спокойно. Уезжать из Омска девушка не планирует. 

«Планы — найти работу по душе и с нормальной зарплатой. Может быть, даже поступить в медицинский университет, но это практически нереально, так как нужно сдавать школьные предметы, а я школу закончила шесть лет назад. Либо же нужно целый год плотно готовиться к поступлению, правда, на первом курсе все равно будет сложно учиться из-за школьной программы», — рассказала Екатерина Табанова.

Также экс-фельдшер затронула тему блогерства и сообщила, почему решила рассказывать о своей работе.

«Я люблю писать то, что меня близко касается. Я выкладывала в соцсеть, не ожидая чего-то, а люди сами как-то откликнулись. Писала о том, какие люди есть, как тяжело работать, ни одного плохого слова про скорую не обронив. Но руководство поняло все по-другому», — считает блогер. 

Впрочем, девушка также подчеркнула, что посты про скорую помощь еще будут.

«Пару постов, думаю, еще будет, так как есть что рассказать», — подытожила Табанова.

Напомним, резонансное увольнение молодого фельдшера Екатерины Табановой произошло в начале июня. Девушка предположила, что лишилась работы из-за постов в социальных сетях, где рассказывала о буднях медиков скорой помощи в Омске и своих сменах. В областном минздраве, впрочем, заявили, что трудовые отношения с Табановой были прекращены небезосновательно. Как сообщили в ведомстве, девушка не передала больного врачу приемного отделения, как это нужно делать по инструкции. Во-вторых, был прогул смены, хотя о графике Табанова была уведомлена заранее.

#Эксклюзивы#Скорая помощь#Увольнение
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