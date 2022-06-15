Уволенная со скандалом омский блогер вернулась в медицину

Напомним, резонансное увольнение молодого фельдшера Екатерины Табановой произошло в начале июня. Девушка предположила, что лишилась работы из-за постов в социальных сетях, где рассказывала о буднях медиков скорой помощи в Омске и своих сменах. В областном минздраве, впрочем, заявили, что трудовые отношения с Табановой были прекращены небезосновательно. Как сообщили в ведомстве, девушка не передала больного врачу приемного отделения, как это нужно делать по инструкции. Во-вторых, был прогул смены, хотя о графике Табанова была уведомлена заранее.