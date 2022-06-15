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Новое жилье подорожало на пять-семь процентов

Новое жилье подорожало на пять-семь процентов

15 июня, 21:31
Фото: pxhere.com
Весной этого года застройщики увеличили стоимость квартир в новостройках примерно на пять-семь процентов.

Об этом представителям СМИ рассказал руководитель центра новостроек федеральной компании “Этажи” Сергей Зайцев. 


По словам эксперта, такое подорожание стало следствием включения девелоперами в стоимость жилья дополнительных затрат на субсидирование ипотечных ставок, пишет iz.ru.


Журналисты “Известий” опросили ряд застройщиков и выяснили, что те начали массово субсидировать ипотеку для своих проектов под 0,01–2% в год на срок от десяти до тридцати лет. По словам коммерческого директора группы компаний “РКС Девелопмент” Александра Коваленко, каждый процент снижения ставки по ипотечному кредиту на длительный срок в итоге обойдется девелоперу в пять процентов вознаграждения финансово-кредитному учреждению от стоимости квартиры. Он пояснил, что это, в свою очередь, означает, что 0,01% годовых будут стоить девелоперской компании 30%, и чтобы компенсировать данный разрыв, стоимость жилья повышается, так что за снижение ставки платит покупатель.

 

 

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