Новое жилье подорожало на пять-семь процентов



Журналисты “Известий” опросили ряд застройщиков и выяснили, что те начали массово субсидировать ипотеку для своих проектов под 0,01–2% в год на срок от десяти до тридцати лет. По словам коммерческого директора группы компаний “РКС Девелопмент” Александра Коваленко, каждый процент снижения ставки по ипотечному кредиту на длительный срок в итоге обойдется девелоперу в пять процентов вознаграждения финансово-кредитному учреждению от стоимости квартиры. Он пояснил, что это, в свою очередь, означает, что 0,01% годовых будут стоить девелоперской компании 30%, и чтобы компенсировать данный разрыв, стоимость жилья повышается, так что за снижение ставки платит покупатель.