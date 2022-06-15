Брусника с датчанами преобразуют левый берег Иртыша по принципам устойчивого развития

Второй базовый принцип мастер-плана — разнообразие жизни. Вместе с иностранными архитекторами Брусника разработала модель «S — M — L». Согласно ей масштаб и высотность застройки изменяется в зависимости от ее расположения. Вдоль Крупской мы спроектировали башни и крупные кварталы, подчеркивающий динамичный, плотный фронт магистрали в миллионном городе. По мере приближения к Замарайке размер блоков и их этажность уменьшаются, подстраиваясь под контекст. За счёт этого в проекте появилась сложная система разнохарактерных улиц, трассировка которых не позволяет автомобилистам разгоняться. С одной стороны, это своеобразная отсылка к градостроительным традициям европейских городов, с другой — ответ на необходимость связать большую территорию удобными пешеходными маршрутами.